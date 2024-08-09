İzmir'de 10 Ağustos'ta 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Evka 3 ( 119/28. Sk. 119/32. Sk. 119/33. Sk. 119/27. Sk. 119/26. Sk. 119/25. Sk. 119/24. Sk. 119/23. Sk. 119/21. Sk. 119/19. Sk. 129/19. Sk. 119/34 119/29. Sk. 119/30. Sk. 119/31. Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 981. Sk. 982. Sk. 980. Sk. 978. Sk. 977. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 736. Sk. 787/1. Sk. 789. Sk. 789/1. Sk. 790. Sk. 730. Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırklar ( 5033/1 5026. Sk. 5027 5031 5031/1 Karataş 5028 Sk. 5033 )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 15:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sasallı Merkez ( 72 81 79 1. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atıfbey ( Abdülhamit Yavuz Cd. Şehit Feridun Pözüt Cd. 8. Sk. 62. Sk. 6. Sk. 60. Sk. )
Yeşil ( Abdülhamit Yavuz )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Payamlı ( OKUL Kısıklar Küçükkaya Kuzey Kuyu Üstü Çıkmazı Kuyu Kaya Pınarı Kaya Gülsüm Pınarı Gazi Dede Mezarı Bayram Uzunca Harman Vali Kazım Dirik Çelebi Çınar SEYRAN ARIKDAMI DALYAN TARIMSAL ABONE ELMABELEN )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavacık ( 10001. Sk. 10002. Sk. 10003. Sk. 10004. Sk. 10005. Sk. 10006. Sk. 10009. Sk. 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. 10024. Sk. Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10007 10008 10011 10015 10014 10018 10016 10019 10020 10023 10029 KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI payamlı cad. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Latife Hanım ( 7685 SK. 7689 sk. 7691. Sk. 7689. Sk. 7690. Sk. 7687. Sk. 7685. Sk. 7684. Sk. 7683. Sk. 7682. Sk. 7681 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( YIKIK KEMER )
Mehmet Akif Ersoy
Yukarıkızılca Merkez
Çambel ( AMBARKAVAK )
Akalan ( 1500 Ankara 1554 )
Saat : 9:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça Sk. Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. Kadıoğlu Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Halil Furan Çk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça GÖLET Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu Lise )
Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 8:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( Pazar İnönü Caddesi )
KONAK / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1460. Sk. 1459. Sk. 1458. Sk. 1457. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. Atatürk Cd. 1464. Sk. 1463. Sk. 1461. Sk. )
Umurbey ( LİMAN Şehitler Cd. İşçiler Cd. 1525. Sk. 1512. Sk. 1506. Sk. 1504. Sk. 1502. Sk. 1501. Sk. 1500. Sk. TARİŞ 1496. Sk. 1495. Sk. 1494. Sk. 1493. Sk. 1491. Sk. )
Ege ( 1499 Alsancak Tren İst. Malzeme Müdürlüğü )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 466. Sk. 480. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 348. Sk. )
Altıntaş ( 369. Sk. Halil Rıfatpaşa )
Güngör ( Halil Rıfat Paşa Cd. 349. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Efemçukuru ( Efemçukuru Köyü İç Yolu Efem Çukuru Köyü Yolu EFEMÇUKURU )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 818 800. Cd. 819. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Huzur ( Yazar Sk. Erkan Sk. Gönen Sk. Mandalinlik Sk. )
Altıevler ( İlkkurşun Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Kumsal Sk. Erdal Eren Sk. Altıevler Sk. Aksu Çk. Halide Edip Adıvar Sk. Demirler Sk. Bülent Ecevit Bahçe )
Sahilevleri ( Halk Sk. Sefa Sk. Stad Sk. Çoban Yıldızı Sk. Şehit Kubilay Sk. VENÜS )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Kızılcahavlu
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( MESTAN DAYI )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. )
Sıra
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rüstem ( Üzüm Sk. Karlı Sk. Bebek Sk. Bal Sk. Ayışığı Sk. )
İskele
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( Gödence Yolu Cd. )