Manisa'nın çeşitli ilçelerinde 9 Ağustos günü elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik, bu kesintinin hangi mahalleler ve sokakları etkileyeceğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Halkın merakla beklediği bu kesintinin süresi ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında detaylar açıklandı.

Alaşehir, Şehzadeler ve Yunusemre elektrik kesintisi listesine göre bazı mahallelerde yapılacak Manisa elektrik kesintileri saat 09:00’dan başlayıp 15:00’a kadar sürecek. Muradiye, Karaoğlanlı, Tepeköy gibi mahalleleri etkileyecek olan elektrik kesintisi GDZ elektrik tarafından duyuruldu.

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