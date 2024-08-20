Almanya'nın Itzehoe şehrinde görülen davada, 99 yaşındaki Irmgard Furchner'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Stutthof toplama kampında sekreter olarak görev yaptığı dönemde 10.505 mahkumun ölümüne kasıtlı olarak destek verdiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı onandı. Furchner'in temyiz başvurusu Leipzig'deki federal mahkeme tarafından reddedildi.

Irmgard Furchner, Aralık 2022'de iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Stutthof toplama kampının işleyişine yardımcı olmakla suçlanan Furchner, kampın işleyişi sırasında 10 bin 505 cinayete iştirak etmek ve beş davada cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Bu suçlamalar, Furchner’in, kampın çalışmaları sırasında mahkumların Auschwitz kampına nakledilip gazla öldürülmesini bildiği ve bu eylemleri kasıtlı olarak desteklediği iddialarına dayanıyor.

"Bilgisi yoktu" Savunması reddedildi

Furchner’in avukatları, Leipzig'deki mahkemede müvekkillerinin kamptaki suçlardan haberdar olmadığını ve suçları bilerek desteklemediğini iddia etmişti. Ancak mahkeme, bu savunmayı yetersiz bularak reddetti. Yargıçlar, Furchner'in Stutthof toplama kampında komutanın ofisinde sekreter olarak çalıştığı dönemde, 10.505 mahkumun gazla öldürüldüğünü bildiğine ve bu eylemleri bilerek desteklediğine ikna olduklarını belirtti.

Akli dengesi yerinde

Furchner, suçların işlendiği dönemde 18 ve 19 yaşlarındaydı. İlk yargılaması çocuk mahkemesinde yapılmıştı ve mahkeme, Furchner’in akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit etmişti. Bu karar, Furchner’in suçları bilerek ve isteyerek işlediği görüşünü destekliyor.