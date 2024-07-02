Küresel pay piyasaları, yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaşarak yatırımcılara büyük kazançlar sağladı. Dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketinden 9'u bu dönemde yatırımcısına kazandırdı.

Küresel ekonomiler, enflasyonla mücadelede son aşamaya yaklaşırken, sıkı para politikasının gevşek para politikasına geçiş yapacağı beklentileri arttı.

Dünyanın en değerli şirketleri

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirirken, haziran sonu itibarıyla Microsoft zirvede yer aldı. Microsoft'u sırasıyla Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Berkshire Hathaway ve Eli Lilly takip etti.

Şirket piyasa değerleri

Microsoft 3,321 trilyon $

Apple 3,229 trilyon $

Nvidia 3,038 trilyon $

Alphabet (Google) 2,258 trilyon $

Amazon 2,011 trilyon $

Saudi Aramco 1,788 trilyon $

Meta Platforms 1,278 trilyon $

TSMC 0,901 trilyon $

Berkshire Hathaway 0,877 trilyon $

Eli Lilly 0,815 trilyon $

Nvidia en çok kazandıran şirket oldu

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli 10 şirketi arasında en iyi performansı Nvidia sergiledi. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana yüzde 149,5 artarak 123,54 dolara çıktı. Nvidia'yı, yüzde 67,1 yükselişle Tayvanlı çip üreticisi TSMC ve yüzde 55,3 değer kazancıyla Eli Lilly takip etti.

Meta Platforms, Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,5 kazançla 504,22 dolara ulaştı. Alphabet (Google) hisseleri yüzde 30,2 yükselişle 183,42 dolara, Amazon hisseleri yüzde 27,2 değer kazancıyla 193,25 dolara, Microsoft hisseleri yüzde 18,9 artışla 446,95 dolara, Berkshire Hathaway hisseleri yüzde 14,1 yükselişle 406,80 dolara ve Apple hisseleri yüzde 9,4 primle 210,62 dolara çıktı.

Tek kaybettiren Saudi Aramco oldu

Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco, yılın ilk yarısında yüzde 16,1 değer kaybederek 33 riyalden 27,7 riyale geriledi. Saudi Aramco, dünyanın en değerli 10 şirketi arasında pay piyasalarında negatif performans sergileyen tek şirket oldu.