Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 10. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 23-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda başladı.

Katılımcılar ve kategoriler

Turnuvaya 22 farklı ülkeden toplamda 815 sporcu katılıyor. Katılan sporcuların 72'si uluslararası unvana sahip. Turnuvada 87'si A kategorisi, 147'si B kategorisi, 283'ü C kategorisi ve 298'i D kategorisi olmak üzere toplamda 815 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmanın formatı ve süresi

Turnuva, 8 gün boyunca devam edecek. 19 hakemin gözetiminde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, A, B, C ve D kategorilerinde zorlu maçlarda karşı karşıya gelecekler.

Turnuvada dereceye giren sporculara toplamda 600 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ayrıca başarılı sporculara çeşitli ödüller ve madalyalar verilecek.

Turnuvanın amacı ve katkıları

Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, satrancın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, uluslararası düzeyde satranç sporunu teşvik etmek ve Çeşme'nin kültürel etkinliklerine önemli bir katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.