Her yıl 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Türkiye’deki gazetecilerin ve basın çalışanlarının haklarının ve işlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 10 Ocak’ta kutlanır.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü tarihçesi

Bu günün tarihi, 1961 yılına dayanmaktadır. O dönemde, Türkiye’de gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım atılmıştı. 10 Ocak 1961 tarihinde, dönemin hükümeti gazetecilere yönelik bazı haklar tanıyan Basın İş Kanunu’nu kabul etmiş ve bu tarih, basın çalışanları için bir dönüm noktası olmuştur.

Basın özgürlüğüne dikkat çekmek için...

Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilerin çalışma şartlarını iyileştirmek, basın özgürlüğünü savunmak ve gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için bir fırsat olarak kullanılır. Aynı zamanda, gazetecilik mesleğinin toplum için taşıdığı önemin vurgulandığı bir gündür. Gazeteciler, bu günde hem mesleklerine duyulan saygıyı hem de karşılaştıkları zorlukların farkındalığını dile getirir.