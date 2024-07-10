İzmir'de 10 Temmuz'da 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 0:30 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 292 262. Sk. 283. Sk. 285. Sk. 294. Sk. 296. Sk. 297. Sk. 374. Sk. 375. Sk. İstiklal Cd. )
Kurtuluş ( 301. Sk. 302. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 313. Sk. Cumhuriyet Cd. FATİH Fevzi Paşa Cd. NAMIK KEMAL Prof. Dr. Zekeriya Aydın Sk. Şehit Kemal Cd. 311/1 Sk. 309 299. Sk. 300. Sk. )
Atatürk ( 354. Sk. Beyazıt Cd. Öğrt. Hasan Mirasçı Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 382 Atatürk Cd. Lozan Cd. Barbaros Cd. 384 383 380. Sk. 379. Sk. 378. Sk. 381. Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ergenli ( Ergenli Köyü İç Yolu Dereköy Yolu )
Saat : 13:30 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ergenli ( Dereköy Yolu Ergenli Köyü Ergenli Köyü İç Yolu )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
İsmailli ( Bayramcılar Yolu Yuntdağ Yolu )
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu KOYUNELİ )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )
Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )
Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )
Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 2374 2316. Sk. 2342. Sk. 2341 Turgut Özal Cd. GAFFAR OKKAN 2373. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2365. Sk. 2359 Sk. 2360 )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3007 Sk. 3007. Sk. Belen Cd. BELEN )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musalla ( 7002 7010 7012 7004 7008. Sk. 7011 7010/1 )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaklıç ( Ahmet Piriştina Cd. 10327. Sk. 10302. Sk. 10307. Sk. 10306. Sk. 10305. Sk. 10304. Sk. 10303/7. Sk. İZMİR 10303/6. Sk. 10303/5. Sk. 10326. Sk. 10303/4. Sk. 10303/3. Sk. 10303/2. Sk. 10303. Sk. 10300 10315/1 10315/2 10325. Sk. 10324/1. Sk. 10324. Sk. 10323. Sk. 10322. Sk. 10321/1. Sk. 10321. Sk. 10320. Sk. 10318/1. Sk. 10318. Sk. 10317/6. Sk. 10317/5. Sk. 10317/4. Sk. 10317/3. Sk. 10317/2. Sk. 10317/1. Sk. 10317/7 10316. Sk. 10315. Sk. 10314. Sk. 10313. Sk. 10312. Sk. 10311/1. Sk. 10311. Sk. 10310. Sk. 10309/1. Sk. 10309. Sk. 10308. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 8:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 10. Sk. 3 44. Sk. 46. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 56/1. Sk. 60 62 62/1. Sk. 64. Sk. 66. Sk. 66/1. Sk. 8 97. Sk. Burmalı Çeşme Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gökçeağıl
Bahçeli ( Kaya Kuzey Mutlu Seher İzmir Çanakkale Yolu )
Kabakum
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İskele ( Piri Reis Sk. Oruç Reis Sk. Fener Sk. Burgaz Cd. BURGAZ )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6615. Sk. 6607. Sk. 6633. Sk. 6634/1. Sk. 6638. Sk. 6639. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6643. Sk. 6644. Sk. 6645. Sk. 6645/1. Sk. 6645/2. Sk. 6646. Sk. 6647. Sk. 6647/1. Sk. 6648. Sk. 6650. Sk. 6651. Sk. 6652. Sk. 6653. Sk. 6653/4. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6712. Sk. 6713. Sk. 6715. Sk. 6716. Sk. 6719. Sk. 6719/1. Sk. 6720. Sk. 6721. Sk. 6722. Sk. 6604. Sk. 6732. Sk. 6722/2. Sk. Alim Dağhan Cd. 6621. Sk. )
Saat : 1:30 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6192/1. Sk. )
Fikri Altay ( 6182. Sk. 6183. Sk. 6183/1. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sinancılar ( Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Cd. SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Turgutlu )
Yenikurudere
Ovacık ( Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Kazımpaşa ( Abdüloğlu Sk. Abdüloğlu )
Ören Egemen ( Yiğitler Yolu Kümeevleri Papatya Morsalkım )
Bağyurdu 29 Ekim ( ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şehit Er Bekir Varol Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Turgutlu )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet Kaptan ( 1370. Sk. 1373. Sk. Şair Eşref Blv. 1362. Sk. )
Hilal
Saat : 11:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet Kaptan ( Hürriyet Blv. )
Akdeniz ( Gazi Osman Paşa Blv. Şehit Fethi Bey Cd. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tuzçullu
29 Ekim
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlı ( Mithatpaşa Cd. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyrekli
Yeniköy ( İzmir Ödemiş Yolu Yeniköy Köyü İç Yolu YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ demircili küme evkleri )
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
Demircili
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( MANADERESİ Araplar Sk. Araplar )
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş ( AVCAR ZAFER SÜMBÜL Sakız Sk. Pelin Sk. Beyko Sk. AHMET BESİM UYAL ESEN LALE )
Sıra ( Menekşe Sk. MANOLYA BAHAR KASIMPATI ZAMBAK PAPATYA KİŞNİŞ )