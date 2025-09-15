Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 10. kez kapılarını açacak. GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen organizasyon, 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Fuar alanı haftalar öncesinden doldu

Bölgedeki üreticiler, çiftçiler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi sayesinde fuar alanı haftalar öncesinden tamamen doldu. 150’den fazla firma, fuarda en yeni ürünlerini ve teknolojilerini sergileyecek. Katılımcı firmalar, üreticilere özel kampanyalar ve avantajlı fiyatlarla destek sunarken, tarım ve hayvancılık sektöründe önemli iş birliklerine imza atılacak.

Fuar kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, tarım makineleri, genetik geliştirme teknolojileri ve tarımda verimliliği artırmaya yönelik en son yenilikler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Manisa ve Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçi organizasyonlarıyla binlerce kişi fuara akın edecek.

Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, fuarın kent ekonomisine sağladığı katkının altını çizerek şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılıktaki yeniliklerin sektör temsilcileriyle buluştuğu bir fuar, üreticiler için büyük fırsattır. Firmalar yeni ürünlerini sergilerken, küçük ve büyük esnaf da satış yapma imkânı buluyor. Şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde Uşak ekonomisi canlanıyor, kente önemli bir hareketlilik geliyor."

Hayvancılık Kooperatifleri Uşak Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Özdemir ise fuarın bölge halkı açısından büyük değer taşıdığını ifade ederek, "Fuar sayesinde çiftçilerimiz ve üreticilerimiz yeni teknolojileri yakından görme ve bu ürünlere erişme imkânı buluyor. Bu da bölgenin gelişimine ve tarımsal üretimde verimliliğin artmasına büyük katkı sağlıyor," dedi.

Uşak Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve iş birliği platformu olacak. Sektör profesyonelleri, üreticiler ve yatırımcılar dört gün boyunca tarımın geleceğini şekillendirecek teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Uşak, bu büyük organizasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründe Ege Bölgesi’nin merkezi olma iddiasını bir kez daha güçlendirecek.