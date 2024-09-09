Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trajik kazada, 10 yaşındaki Yusuf Çakır, kaykayıyla yolun karşısına geçerken servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Yusuf Çakır, yeni eğitim yılına başlayacağı gün toprağa verilecek.

Kazanın detayları

Olay, Yunuseli Mahallesi’nde yaşandı. Yusuf Çakır, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden ayrılarak parka gitmişti. Kaykay sürerken yolun karşısına geçmek isteyen Çakır’a, Ö.S. yönetimindeki servis aracı çarptı. Servis aracının sürücüsü, çocuğun üzerinden geçerek çevredeki uyarılara rağmen yoluna devam etti. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Çakır’ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, Çakır hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaza sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ile kazadan sonra olay yerine giden şüpheliler A.Ö. ve Y.E.’yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Toprağa verilecek

Yusuf Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesinin evinin önüne getirildi. Aile yakınları, gözyaşları içinde Yusuf için helallik istedi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf Çakır’ın cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.