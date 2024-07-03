Aydın’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu çerçevede, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından aranan ve toplam 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.Ö., Sazlı Mahallesi’nde tespit edilerek gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.