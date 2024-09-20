Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dört ayrı suçtan aranan ve toplamda 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

4 ayrı suçtan aranıyordu

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahsı ele geçirmek için özel bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile Kasten Yaralama suçlarından aranan Ş.E. isimli şahıs, Güzelçamlı Mahallesi’nde yakalandı.

Adli işlemler yapıldı

Şahıs hakkında, 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, gerekli adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.