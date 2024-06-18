2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, uçağın kaybolduğu saatlerde Avustralya'daki bir su altı dinleme istasyonunda 6 saniyelik bir sinyal kaydedildiğini açıkladı. Bu sinyal, uçağın düşüş noktasını ve saatini belirlemekte kritik bir rol oynayabilir.

Sinyalin önemi ve kinetik enerji

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, araştırmacılar, Malezya’dan Çin’e gitmek üzere havalanan MH370’in kaybolduğu 8 Mart 2014 tarihinde Hint Okyanusu'ndaki su altı mikrofonları aracılığıyla kaydedilen bazı sinyaller keşfetti. Cardiff Üniversitesi’nden Dr. Usama Kadri, saniyede 200 metre düşen 200 tonluk bir uçağın küçük bir depreme eşdeğer kinetik enerji oluşturduğunu ve bu enerjinin binlerce kilometre uzaktaki su altı mikrofonlarıyla tespit edilebileceğini belirtti.

Dinleme istasyonları ve belirsizlikler

Araştırmacılar, Cape Leeuwin bölgesindeki ve Diego Garcia adasındaki su altı dinleme istasyonlarını işaret etti. Dr. Usama Kadri, Cape Leeuwin istasyonunun belirtilen saatlerde bir kayıt yaptığını, ancak Diego Garcia'da benzer bir kayıt bulunamadığını ifade etti. Bu durum, sesin kaynağıyla ilgili soru işaretlerine neden oldu. Kadri, benzer enerji çıkaracak patlamalarla bölgede bir sinyal tatbikatı yapılmasını önerdi. Böyle bir tatbikat, MH370’in yerini belirlemekte yardımcı olabilir.

Okyanus kazalarında teknoloji kullanımı

Dr. Usama Kadri, "Maalesef kayıp uçak için yeni bir arama başlatmak üzere kesinlik sağlayacak bir sinyal bulamadık. Ancak öneriler yetkililer tarafından dikkate alınırsa, gözlemlenen sinyallerin alakalı olma durumu değerlendirilebilir ve potansiyel olarak kayıp Malezya uçağının konumuna ışık tutabiliriz." dedi. Kadri, geçmişte bir Arjantin denizaltısının bu teknolojiyle bulunduğunu hatırlattı.

MH370’in kayıp hikayesi

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014’te Malezya’nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndan Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere havalanmıştı. Uçakla kalkıştan 38 dakika sonra son iletişim kurulabilmişti. Planlanan rotadan saparak Hint Okyanusu’nun güneyine doğru uçtuğu belirlenen uçak, 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte kaybolmuştu. Havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti olan çalışmalar sonucunda, sadece birkaç MH370 parçası bulunabilmişti.