5 Haziran'da yüzde 52,83 olan gecelik faiz oranı, dün yüzde 47,02'ye gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, kredi faiz oranlarına da yansıdı. 100 bin TL'nin 12 ay vadeli geri ödemesi, bazı bankalarda 136 bin TL'ye kadar düştü.

Banka faiz oranları ve geri ödeme tutarları

Bireylerin kredi arayışları sürerken, bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları şöyle:

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 11.286 TL

Toplam Ödeme: 136.090 TL

Garanti BBVA (Yaz Kredisi)

Faiz Oranı: %5,19

Aylık Taksit: 12.421 TL

Toplam Ödeme: 149.713 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %4,55

Aylık Taksit: 11.872 TL

Toplam Ödeme: 143.127 TL

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %4,42

Aylık Taksit: 11.762 TL

Toplam Ödeme: 141.807 TL

QNB Finansbank (İyi ki Tanışmışız Kredisi)

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 11.906 TL

Toplam Ödeme: 143.535 TL

Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 11.737 TL

Toplam Ödeme: 141.503 TL

Aktif Bank (3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %5,99

Aylık Taksit: 13.123 TL

Toplam Ödeme: 158.142 TL

ING (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 12.248 TL

Toplam Ödeme: 147.478 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,69

Aylık Taksit: 11.991 TL

Toplam Ödeme: 143.894 TL

Vadeli mevduat hesaplarına talep artıyor

Son zamanlarda bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına olan ilgi arttı. Bankalar, müşterilerini çekmek için yüksek faiz oranları sunuyor. Bu rekabet, vadeli mevduat faiz oranlarını yükseltiyor ve birikimlerini değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.