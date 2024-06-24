5 Haziran'da yüzde 52,83 olan gecelik faiz oranı, dün yüzde 47,02'ye gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, kredi faiz oranlarına da yansıdı. 100 bin TL'nin 12 ay vadeli geri ödemesi, bazı bankalarda 136 bin TL'ye kadar düştü.
Banka faiz oranları ve geri ödeme tutarları
Bireylerin kredi arayışları sürerken, bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları şöyle:
TEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.090 TL
Garanti BBVA (Yaz Kredisi)
Faiz Oranı: %5,19
Aylık Taksit: 12.421 TL
Toplam Ödeme: 149.713 TL
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: %4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: %4,42
Aylık Taksit: 11.762 TL
Toplam Ödeme: 141.807 TL
QNB Finansbank (İyi ki Tanışmışız Kredisi)
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 11.906 TL
Toplam Ödeme: 143.535 TL
Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 11.737 TL
Toplam Ödeme: 141.503 TL
Aktif Bank (3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: %5,99
Aylık Taksit: 13.123 TL
Toplam Ödeme: 158.142 TL
ING (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 12.248 TL
Toplam Ödeme: 147.478 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 11.991 TL
Toplam Ödeme: 143.894 TL
Vadeli mevduat hesaplarına talep artıyor
Son zamanlarda bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına olan ilgi arttı. Bankalar, müşterilerini çekmek için yüksek faiz oranları sunuyor. Bu rekabet, vadeli mevduat faiz oranlarını yükseltiyor ve birikimlerini değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.