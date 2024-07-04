Aksaray'da dört kişiye ait buğday ve arpa ekili 100 dekar tarla, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü.

Yanyurt köyünde, dün saat 15.00 sıralarında arpa ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki buğday ekili tarlaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, köylüler ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, dört kişiye ait 100 dekarlık tarla ise küle döndü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.