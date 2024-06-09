Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, AFAD tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitim sonunda 100 personel, AFAD Eğitim Sertifikası elde etti. Eğitimler, deprem ve doğal afetlerde etkili müdahale için kritik bilgiler içeriyor.

100 personel sertifika aldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, AFAD tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu eğitimler kapsamında, deprem ve doğal afetlerde nasıl hareket edileceği, hangi ekipmanların kullanılacağı ve kurtarma operasyonlarının nasıl yönetileceği gibi konularda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Toplamda 100 personel, AFAD Eğitim Sertifikası almaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, personelin bu tür eğitimlerle donatılmasının, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırdığını belirtti. AFAD iş birliği ile gerçekleştirilen bu eğitimlerin, ilin ve ülkenin afetlere karşı hazırlıklı olması adına büyük bir kazanç olduğu vurgulandı.