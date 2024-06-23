Türk lirası banknotlarının arka yüzlerinde farklı Türk büyüklerinin resimleri yer alıyor. Peki, 100 TL'nin arkasındaki isim kimdir?

100 TL'nin arkasında kim var?

100 TL'nin arka yüzünde Itri'nin resmi bulunmaktadır. Asıl ismi Buhurizade Mustafa olan ve çiçekçilik-meyvecilikle uğraştığı için Itrî lakabını alan Itri, Türk musikisinin en önemli bestekarlarından biridir.

Itri kimdir?

Itrî, 1640 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1712 yılında vefat etmiştir. Klasik Türk Musikisi'nin en önemli isimlerinden biri olan Itri, hem dini hem de din dışı musikide birçok önemli esere imza atmıştır. "Neva Kâr" adlı eseri, Klasik Türk Musikisi repertuvarının en yetkin eserlerinden biri olarak kabul edilir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zenginliği ve orijinalliği ile bu eser, baş yapıt olarak değerlendirilmektedir. Kâr'ın sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî'ye aittir.

Önemli eserleri

Itrî'nin eserleri büyük formlarda olup, küçük formdaki (şarkı, türkü, köçekçe vb.) eserleri günümüze kadar ulaşamamıştır. Dini musikide de çok önemli eserler vermiştir. Bunlar arasında "Segah Bayram Tekbiri", "Segah Salat-ı Ümmiye", "Cuma Salatı", "Dilkeş-haveran Gece Salası" ve "Rast Mevlevi Na't-ı Mevlana" gibi eserler tüm İslam Dünyasında meşhur olmuştur.

Mirası ve önemi

Itrî'nin Klasik Türk Musikisi'ne yaptığı katkılar, onun Türk musikisi tarihinde özel bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Onun eserleri, sadece Türk musikisi repertuvarında değil, tüm İslam dünyasında büyük bir saygı ve hayranlıkla icra edilmektedir. Itri'nin müziği, zengin melodik yapısı ve derin anlamları ile dinleyicileri etkilemeye devam etmektedir.