Seferihisar, 102. Kurtuluş Günü'nü ünlü sanatçı Işın Karaca ve orkestrasının sahne aldığı büyük bir konserle kutladı. Binlerce Seferihisarlı, ellerinde Türk bayraklarıyla, Karaca’nın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye damga vurdu.

Kurtuluş coşkusu gündüz başladı, akşam zirveye çıktı

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, akşam düzenlenen Işın Karaca konseriyle doruk noktasına ulaştı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de katılımıyla binlerce kişi, Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak İzmir Marşı'nı tek yürek halinde seslendirdi.

Pazar yerindeki otopark alanı, konser saatinden çok önce doldu. Seferihisar Belediyesi’nin Kurtuluş Günü'ne özel hazırladığı video gösterimi büyük ilgi gördü. Ardından sahne alan Işın Karaca ve orkestrası, sergiledikleri performansla geceye damga vurdu. Herkes, unutulmaz şarkılarla kurtuluş coşkusunu yaşadı.

CHP Milletvekili Kemal Sağ ve Belediye Başkanı Yetişkin katıldı

Konsere CHP Adana Milletvekili Kemal Sağ, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi. Alanı dolduran binlerce Seferihisarlı, Kurtuluş Günü'nü büyük bir gururla kutladı.

Başkan Yetişkin'den anlamlı konuşma

Konserin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bugün, özgürlük için canını feda eden kahramanların torunları olmayı kutluyoruz. Geçen yıl sizlere söz vermiştim; yine bu meydanda hep birlikte olacağız demiştim. Bugün bu sözü tutmanın gururunu yaşıyorum” diyerek Seferihisar halkına teşekkür etti.

Yetişkin, Atatürk'ün mirasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, “Mustafa Kemal’in askeri olmak, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancımızın simgesidir. Bizler, Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyet’in koruyucularıyız ve Seferihisar’ın gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.