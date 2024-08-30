Büyük Taarruz'un öncesi

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla Anadolu toprakları işgal altına girmişti. Mondros Mütarekesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine yeni bir ivme kazandırdı. Mustafa Kemal Atatürk, 4. kez başkomutanlık yetkisi alarak büyük bir direnişin öncüsü oldu.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

26 Ağustos 1922 sabahı Afyon’da başlayan Büyük Taarruz, Türk ordusunun üstün stratejisiyle düşman mevzilerine ağır darbe indirdi. Sisli havanın da etkisiyle geciken topçu atışları, Türk ordusunun gücünü dünyaya gösterdi.

30 Ağustos Zaferi

Düşman ordusunun geri çekilmeye başlamasıyla 30 Ağustos'ta Kütahya'ya ulaşan Türk ordusu, Dumlupınar’da zafer kazandı. Mustafa Kemal’in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" emriyle zafer taçlandırıldı.

Zaferin Sonuçları

Yunan ordusu 8 binden fazla kayıp verirken, General Trikupis binlerce askeriyle esir alındı. İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Anadolu toprakları düşman işgalinden tamamen temizlendi. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri oldu.

İşte resimlerle Büyük Taarruz ve Türk'ün şanlı zaferi;