İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde yürütülen Süt Kuzusu Projesi, şehrin çeşitli noktalarında çocukların sağlıklı beslenmesini ve ekonomik krizle mücadele eden ailelerin mutfak bütçesine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje, 12 yıldır devam ediyor ve her geçen yıl daha fazla İzmirli tarafından benimseniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Süt Kuzusu, İzmirli çocukların süt içme alışkanlığı kazanmasını ve aynı zamanda ekonomik zorluklar içindeki ailelere destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, 30 ilçede bulunan 615 mahallede yaşayan 105 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıtımı yapılıyor.

Projede görev alan 58 ekip, kapı kapı dolaşarak ailelere ulaşıyor ve her bir pakette 8 litre süt bulunuyor. Dağıtılan sütler, İzmir'in yerel üreticilerinden temin edilerek ekonomik krizin etkilerini hisseden ailelere ücretsiz olarak sunuluyor. Çocuklar, projeden doğumlarından itibaren 48 aylık olana kadar faydalanabiliyor.

Süt Kuzusu Projesi, İzmir halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor ve toplumsal bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor. Proje, sadece sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere önemli bir destek sağlıyor.

Proje kapsamında süt alan ailelerin görüşleri de oldukça olumlu yönde. Projeden faydalanan yurttaşlar, sütün ekonomik zorluklar içindeki mutfak bütçelerine büyük katkı sağladığını ve çocuklarının sağlıklı beslenmesine destek olduğunu belirtiyorlar.