Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, teknoloji severleri sevindiren büyük bir kampanya başlattı. A101 Ekstra online platformunda, Apple'ın popüler akıllı telefonları iPhone 14 Plus ve iPhone 15’in uygun fiyatlı versiyonları dikkat çekiyor. Apple’ın kendi mağazalarında 62 bin 999 TL'den satılan iPhone 14 Plus, A101 Ekstra’da 11 bin TL daha düşük fiyatla sunuluyor. Bu kampanya, hem bütçe dostu seçenekler arayan kullanıcılar hem de teknoloji meraklıları için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

A101, iPhone 14 Plus modelini, Apple'ın resmi sitesindeki fiyatından 11 bin TL daha uygun bir fiyata sunuyor. Apple’ın resmi mağazasında 62 bin 999 TL'den satışa sunulan iPhone 14 Plus, A101 Ekstra'da 51 bin 999 TL'ye alınabiliyor. Bu indirim, kullanıcılar için büyük bir tasarruf sağlıyor ve yüksek teknolojiye daha erişilebilir hale getiriyor.

iPhone 15'te de büyük indirimler

iPhone 15’in 128GB modeli, Apple’ın resmi fiyatı olan 58 bin 499 TL'den A101 Ekstra'da 48 bin 999 TL'ye düşürülmüş durumda. Bu da kullanıcılar için yaklaşık 9 bin TL’lik bir tasarruf anlamına geliyor. A101 Ekstra’nın sunduğu bu büyük indirimler, Apple’ın en yeni teknolojilerini cazip fiyatlarla satın almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

iPhone 14 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Arka Kamera:12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4.323 mAh

Bağlantı: Lightning, MagSafe, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G

Renk Seçenekleri: Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı, mavi

iPhone 15 teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 2556x1179, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka Kamera: 48MP ana kamera + 12MP ultra geniş

Ön Kamera: 12MP

Batarya: 3349 mAh

Yazılım: iOS 17

Renk Seçenekleri: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

A101'in diğer teknolojik ürünleri

A101 Ekstra, iPhone modelleri dışında birçok popüler teknolojik üründe de büyük indirimler sunuyor. Örneğin, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung’un resmi sitesinde 16 bin 499 TL'den satılırken, A101 Ekstra’da 10 bin 499 TL'ye sunuluyor. Bu tablet, Exynos 1380 işlemci, 128GB depolama ve 6GB RAM özellikleri ile dikkat çekiyor.