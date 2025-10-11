AYDEM Elektrik, 11 Ekim Cumartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
11 Ekim Cumartesi günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|11.10.2025 08:30 - 08:45
|Kızıldere Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|11.10.2025 10:00 - 12:00
|Kadınlar Denizi Mahallesi: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sokakları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|11.10.2025 09:00 - 14:00
|Soğucak Mahallesi: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç Konut, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent Siteleri, Değirmen Restoran ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|11.10.2025 10:00 - 15:30
|Bağarası Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|11.10.2025 10:30 - 11:30
|Koyuncular Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Aşağı Balıkköy Mahallesi (kısmen)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Efeler)
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Meşrutiyet Mahallesi: Atatürk Blv., Tuna Cd., Huzurevi Cd., Şehitler Blv., Meşrutiyet Blv., Dicle Cd. ve bağlantılı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Alabayır ve Dereli Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Hisar Mahallesi: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 Sokaklar ve çevresi (yatırım tesisi çalışması nedeniyle)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|11.10.2025 09:00 - 14:00
|Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|11.10.2025 10:00 - 15:00
|Ataköy ve Dedeler Mahallelerinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 11 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/