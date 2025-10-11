GDZ Elektrik, 11 Ekim Cumartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
11 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Aliağa
|11.10.2025 08:30 - 16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Balçova
|11.10.2025 00:00 - 07:00
|Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayındır
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Demircili, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mahalleleri (ilgili trafolar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayraklı
|11.10.2025 09:00 - 12:00
|Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bergama
|11.10.2025 16:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beydağ
|11.10.2025 09:00 - 12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır ve tarımsal sulama tesisleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bornova
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buca
|11.10.2025 09:00 - 11:00
|Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd., 140, 152/1, 157/2 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çeşme
|11.10.2025 09:00 - 11:00
|Alaçatı Mahallesi, Hurmali Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çiğli
|11.10.2025 09:00 - 14:00
|Ataşehir Mahallesi, 8216-8219-8221-8211/8 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dikili
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Foça
|11.10.2025 09:00 - 10:30
|Eski Foça ve Yeni Foça genelinde birçok site ve tatil köyü
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gaziemir
|11.10.2025 09:00 - 13:00
|Atıfbey Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güzelbahçe
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi ve çevresindeki cadde ve sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karabağlar
|11.10.2025 01:00 - 01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üni. Hastanesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karaburun
|11.10.2025 13:00 - 15:00
|Mordoğan, Manal, Körfez, Kamukent, çeşitli siteler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karşıyaka
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Esentepe Mahallesi, 8809/4 ve 8809/35 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kemalpaşa
|11.10.2025 09:00 - 15:00
|Yiğitler Mahallesi ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kiraz
|11.10.2025 12:30 - 18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollamhetler Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Konak
|11.10.2025 10:00 - 14:00
|Aziziye Mahallesi, 710–729 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menderes
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Oğlananası Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menemen
|11.10.2025 13:30 - 15:00
|Yahşelli Mahallesi, 6315–6333 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Narlıdere
|11.10.2025 09:00 - 16:00
|Güldeste ve Yenikale Sokakları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ödemiş
|11.10.2025 10:00 - 18:00
|Kerpiçlik Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seferihisar
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selçuk
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cd., Kubilay Cd., İstiklal Cd.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tire
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Pronen, Sya GES, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Torbalı
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Pancar Mahallesi, Mustafa Kemal, Beyazıt, Erdinç Tekirli Cd. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Urla
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 11 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/