GDZ Elektrik, 11 Ekim Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

11 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Tarih ve Saat Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ahmetli 11.10.2025 10:00 - 11:00 Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve civarındaki özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar 11.10.2025 09:00 - 17:00 Dağdere Mahallesi, Turkcell–Vodafone Baz İstasyonları, Tavuk Kümesleri, Meta Nikel Kobalt Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir 11.10.2025 09:00 - 17:00 İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci 11.10.2025 09:00 - 17:00 Kuzeyir Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara 11.10.2025 09:00 - 17:00 Hacıveliler Mahallesi, Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ İçme Suyu Tesisi, tarımsal sulama bölgeleri Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes 11.10.2025 09:00 - 17:00 Deliçoban, Benlieli, İsabeyli, Şeyhyayla mahalleleri ve çevresindeki özel trafolar (MASKİ, tarımsal sulama, özel işletmeler) Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç 11.10.2025 10:00 - 12:00 Öztürk Zeytin, Besan Salça, Öksüzoğlu Petrol, Erman Gezen, Ertaş Zeytin, Çolaklar Zeytinyağı Fabrikası çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı 11.10.2025 09:00 - 17:00 Çavullar Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Kula 11.10.2025 00:00 - 08:00 Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli 11.10.2025 10:00 - 12:00 Allahdiyen, Gökköy, Koru Evleri, Hasalan, Yeniköy, Şirinyer, MASKİ, Abalıoğlu Yem, MNS Tavukçuluk, Sardes Su, Lider Gıda, Belediye Jeotermal Kuyusu ve çevresindeki işletmeler Planlı Elektrik Kesintisi
Sarıgöl 11.10.2025 09:00 - 17:00 Özpınar Mahallesi ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı 11.10.2025 09:00 - 17:00 Koldere Mahallesi, tarımsal sulama alanları ve işletmeler Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi 11.10.2025 00:00 - 08:00 Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler 11.10.2025 09:00 - 16:00 2. Anafartalar Mahallesi, 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Soma 11.10.2025 09:00 - 12:00 Karamanlı Mahallesi: Şehit Haluk İnat Cd., Karaman Sk., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd., Söğüt, Çevik, Merdinli, Narlı Sk. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu 11.10.2025 11:00 - 15:00 Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre 11.10.2025 23:00 - 23:30 Akçaköy, Asmacık, Avdal, Beydere, Belenyenice, Muradiye, Osmancalı, Ortaköy, Yuntdağı bölgesi mahalleleri ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 11 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için