GDZ Elektrik, 11 Ekim Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
11 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ahmetli
|11.10.2025 10:00 - 11:00
|Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve civarındaki özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Akhisar
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Dağdere Mahallesi, Turkcell–Vodafone Baz İstasyonları, Tavuk Kümesleri, Meta Nikel Kobalt
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Alaşehir
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Demirci
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Kuzeyir Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gölmarmara
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Hacıveliler Mahallesi, Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ İçme Suyu Tesisi, tarımsal sulama bölgeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gördes
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Deliçoban, Benlieli, İsabeyli, Şeyhyayla mahalleleri ve çevresindeki özel trafolar (MASKİ, tarımsal sulama, özel işletmeler)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kırkağaç
|11.10.2025 10:00 - 12:00
|Öztürk Zeytin, Besan Salça, Öksüzoğlu Petrol, Erman Gezen, Ertaş Zeytin, Çolaklar Zeytinyağı Fabrikası çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Köprübaşı
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Çavullar Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kula
|11.10.2025 00:00 - 08:00
|Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Salihli
|11.10.2025 10:00 - 12:00
|Allahdiyen, Gökköy, Koru Evleri, Hasalan, Yeniköy, Şirinyer, MASKİ, Abalıoğlu Yem, MNS Tavukçuluk, Sardes Su, Lider Gıda, Belediye Jeotermal Kuyusu ve çevresindeki işletmeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarıgöl
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Özpınar Mahallesi ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Saruhanlı
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Koldere Mahallesi, tarımsal sulama alanları ve işletmeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selendi
|11.10.2025 00:00 - 08:00
|Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Şehzadeler
|11.10.2025 09:00 - 16:00
|2. Anafartalar Mahallesi, 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Soma
|11.10.2025 09:00 - 12:00
|Karamanlı Mahallesi: Şehit Haluk İnat Cd., Karaman Sk., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd., Söğüt, Çevik, Merdinli, Narlı Sk. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Turgutlu
|11.10.2025 11:00 - 15:00
|Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yunusemre
|11.10.2025 23:00 - 23:30
|Akçaköy, Asmacık, Avdal, Beydere, Belenyenice, Muradiye, Osmancalı, Ortaköy, Yuntdağı bölgesi mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 11 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr