AYDEM Elektrik, 11 Ekim Cumartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
11 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Bodrum
|11.10.2025 09:00 - 12:00
|Türkkuyusu Mahallesi: Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Akdeniz Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Elmadağ Cd., Tüfekçi Mehmet Sk., Hale Sk., Uzunkuyu Sk., Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dalaman
|11.10.2025 10:00 - 16:00
|Narlı Mahallesi, Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Fethiye
|11.10.2025 15:30 - 16:00
|Pazaryeri, Patlangıç, Karaçulha mahalleleri ve çevresindeki cadde ve sokaklar, Leton Hastanesi, MUSKİ içme suyu deposu civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Marmaris
|11.10.2025 10:00 - 16:00
|Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkii genelinde
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menteşe (Merkez)
|11.10.2025 09:00 - 15:00
|Yaraş Mahallesi bir kısmı, Gazeller, Taşlı, Yörükoğlu, Muratlar Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Milas
|11.10.2025 09:00 - 17:00
|Kalınağıl ve Çamlıbelen mahalleleri genelinde, özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ortaca
|11.10.2025 13:00 - 16:00
|Arıkbaşı Mahallesi: 110 Cd., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sokaklar ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seydikemer
|11.10.2025 10:00 - 18:00
|Karadere Mahallesi: Belen, Koftular Mevkii, Sahil Cd., Molla Mahmut Cd., Kanal Cd., Özlen Cd., 1. ve 2. Kum Cd., 12, 14, 101 Sokak civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ula
|11.10.2025 10:00 - 17:00
|Turgut Mahallesi genelinde
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yatağan
|11.10.2025 10:00 - 16:00
|Mesken Mahallesi ve çevresindeki aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 11 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr