Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Bugün enerjinizi doğru kullanın. Özellikle iş yerinde sabırlı olmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda ise beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altına almak, ileride rahatlamanızı sağlayacak. Ailevi konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Sosyal çevrenizde hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak size farklı bakış açıları kazandırabilir. Kısa süreli bir seyahat planı gündeme gelebilir.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Bugün duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki olayları çok fazla düşünmemeye çalışın ve geleceğe odaklanın. Sağlığınıza ekstra özen gösterin.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Kariyerinizde önemli bir fırsat kapınızı çalabilir. Kendinize güvenin ve risk almaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda ise sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Detaylara odaklanacağınız bir gün olabilir. Planlarınızı gözden geçirip eksiklerinizi tamamlayın. Maddi konularda ise daha dikkatli olmanızda fayda var.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
İlişkilerinizde dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Günün ilerleyen saatlerinde ise size iyi gelecek bir haber alabilirsiniz.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Bugün içe dönük bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek size iyi gelecek. Kariyerinizde ise önemli bir adım atmak üzeresiniz.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Sosyal çevrenizde dikkat çekeceğiniz bir gün olacak. Yeni projeler için motivasyonunuz yüksek. Finansal konularda ise küçük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
İş hayatınızda beklediğiniz bir gelişme gerçekleşebilir. Ancak karar verirken acele etmemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda ise sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
Yaratıcı enerjinizin zirvede olduğu bir gün! Yeni fikirler ve projelerle dolup taşacaksınız. Aşk hayatınızda ise olumlu bir döneme giriyorsunuz.
Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Bugün biraz daha içe kapanık hissedebilirsiniz. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri size iyi gelebilir. Maddi konularda ise dikkatli olmanızda fayda var.