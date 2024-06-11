İzmir'de 11 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşağışakran ( 11/5 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

B. Hayrettin Paşa ( 2521 2508 2508 PAPATYA PAPATYA PAPATYA PAPATYA 2521 2517 2517 )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fırınlı

Elifli

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yamanlar ( 7354. Sk. 7355. Sk. 7355/6. Sk. 7353. Sk. 7353/1. Sk. 7353/2. Sk. 7353/3. Sk. 7353/4. Sk. 73533. Sk. 7349/4. Sk. 7354. Sk. 7355. Sk. 7355/6. Sk. 7353. Sk. 7353/1. Sk. 7353/2. Sk. 7353/3. Sk. 7353/4. Sk. 73533. Sk. 7349/4. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( 7334/3. Sk. 7334/3. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZSU uyardı | 10 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi var? İZSU uyardı | 10 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi var?

Emek ( 7236/1 1660. Sk. 7239. Sk. 7238/1. Sk. 7236. Sk. 7065. Sk. 7236/1 1660. Sk. 7239. Sk. 7238/1. Sk. 7236. Sk. 7065. Sk. )

Org. Nafiz Gürman ( 7093. Sk. 1660. Sk. 7093. Sk. 1660. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emek ( 7236/3. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. 7239. Sk. 7061. Sk. 7236/3. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. 7239. Sk. 7061. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örlemiş

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 973. Sk. 1009. Sk. Özdar Cd. 989. Sk. 1013. Sk. )

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karacaoğlan ( 6218. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6236/1. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6244. Sk. Park İçi Yolu 6204. Sk. 6205. Sk. 6205/1. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6209/6. Sk. 6210/2. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6216/1. Sk. 6217. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6209/4. Sk. 6209/5. Sk. 6200. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6203/1. Sk. )

Kazımdirik ( 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 303/1. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 342/1. Sk. 343. Sk. 344. Sk. 345. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 348. Sk. 349. Sk. 350. Sk. 351. Sk. 351/1. Sk. 352. Sk. 352/1. Sk. 353. Sk. 353/1. Sk. 354. Sk. 355. Sk. 356. Sk. 357. Sk. 357/1. Sk. 357/2. Sk. 357/3. Sk. 358. Sk. 359. Sk. 360/1. Sk. 372/21. Sk. 5070/1. Sk. 378 )

Rafet Paşa ( 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5042. Sk. 5051. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5070/1. Sk. 5072. Sk. 5075. Sk. 5079. Sk. 5078 )

Yeşilova ( 4003. Sk. 4004/1. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4010. Sk. 4012. Sk. 4012/1. Sk. 4014. Sk. 4016 4016/1. Sk. 4026. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4032/5. Sk. 4032/6. Sk. 4034. Sk. 6213. Sk. 4029/1 Sk. 4032/3 4016/2 )

Çınar ( 5037. Sk. )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karacaoğlan ( 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. 6213. Sk. 6209/4. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6218. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205/1. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203/1. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200. Sk. 6217. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6236/1. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6244. Sk. Park İçi Yolu 6212. Sk. 6211. Sk. 6210/2. Sk. 6209/6. Sk. 6209/5. Sk. )

Yeşilova ( 4010. Sk. 4005. Sk. 4004/1. Sk. 4014. Sk. 4012. Sk. )

Kazımdirik ( 372/21. Sk. )

Saat : 18:00 - 21:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Evka 3 ( 129/8. Sk. )

Saat : 18:00 - 21:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Naldöken ( 129/23. Sk. )

Evka 3 ( 129/8. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4024 4004/1 4023 Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. Dede Sk. Kolcu Bağı Sk. Yolüstü Mevkii Sk. )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yıldızlar

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 7:00 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 11003. Sk. 11004. Sk. 11005. Sk. 11005/1. Sk. 11006. Sk. 11011. Sk. 11017. Sk. 11018. Sk. 11020. Sk. 12000. Sk. 12012. Sk. 12015 Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12027. Sk. 13003. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Fahrettin Altay Kemalpaşa İcyol )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Salihler ( 900. Sk. CANERKENT Esenkent Sitesi TUNÇ TUNÇ 1 tunç 902 Sk. 904 Sk. Tunç 3 Sk. 910 Sokak )

Bahçeli ( Kaya Kuzey Mutlu Seher İzmir Çanakkale Yolu )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 464 465 479 475 469 476 461 Sk. 462 Sk. 463 Sk. 477 7/3 460. Sk. 460/2 477/1 10/5. Sk. 460 460/1 474 7/3 )

Hacıveli

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Binbaşı Reşatbey ( Akçay Cd. Akçay )

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emrez ( 179. Sk. 179/2. Sk. 179/3. Sk. 180. Sk. 181. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. Akçay Akçay Cd. Arslan Kurşun Sanayi Şehit Mithat Karabağ )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşık Veysel ( 4047. Sk. 4050/1. Sk. 4050/1. Sk. 4048. Sk. 4048. Sk. 4047/1. Sk. 4047/1. Sk. 4047. Sk. 4044. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4043. Sk. )

Aydın ( Yeşillik Yeşillik )

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydın ( 4312. Sk. 4047/1. Sk. 4145. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4311. Sk. 4313. Sk. 4334. Sk. Akçay Cd. Yeşillik Yeşillik Cd. )

Aşık Veysel ( 4034. Sk. 4036. Sk. 4038. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4047/1. Sk. 4048. Sk. 4050/1. Sk. 5733 5733/2. Sk. Yeşillik )

Karabağlar ( 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4013/1. Sk. 4013/2. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 5775. Sk. Yeşillik Cd. 5789 )

Yunus Emre ( 4012. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4026. Sk. Yeşillik Cd. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Beyler Sokak Beyler Yolu Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )

Ovacık ( Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Celiller Yolu Cevizdere Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu )

Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )

Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Turgutlu Cd. )

Yenikurudere

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )

Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Turgutlu Cd. )

Yenikurudere

Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Celiller Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu )

Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurlu ( HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ ÇAL DAĞI ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ Çal Dağı Çal Dağı Kahveönü Kahveönü )

Tumbullar

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gedik ( KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE )

KONAK / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere ( 5322. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5339. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. 1039. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5307. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5323. Sk. )

Zeytinlik ( 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )

Ballıkuyu ( 5336/1. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5319. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5314. Sk. 5313. Sk. 5312. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )

Güney ( 1140. Sk. 1141. Sk. 1153. Sk. 1154. Sk. 1155. Sk. 1156. Sk. 1158. Sk. 1159. Sk. 1200. Sk. 2200. Sk. 2201. Sk. 2201/1. Sk. Gürçeşme Cd. )

Kocakapı ( 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1105. Sk. 1108. Sk. 1120. Sk. 1281. Sk. 954. Sk. 954/1. Sk. Gaziler Yeşildere Cd. 1250/2 1039. Sk. )

Kosova ( 1005. Sk. 5276. Sk. 5307. Sk. 5311. Sk. 5312. Sk. 5312/1. Sk. 5335. Sk. 5336. Sk. 5337. Sk. 5337/1. Sk. 5338. Sk. 5339. Sk. 5340. Sk. 5341. Sk. 5343. Sk. 5344. Sk. 5347. Sk. 5347/1. Sk. 5347/2. Sk. 5349. Sk. 5357. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. 730. Sk. )

Küçükada ( Gürçeşme Gürçeşme Cd. )

1. Kadriye ( 715. Sk. 732/1. Sk. 732/2. Sk. 732/4. Sk. )

Akarcalı ( 1039. Sk. 1074. Sk. 1088. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1100. Sk. 1106. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1116. Sk. 1117. Sk. 1126. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. Ballıkuyu Cd. Yeşildere Cd. 1128 )

Yenidoğan ( 1137. Sk. 1138. Sk. 1138/1. Sk. 1139. Sk. 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. 1433. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2223/2. Sk. 2225. Sk. Gaziler Cd. )

Aziziye ( 731/9. Sk. 731. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711. Sk. )

Hasan Özdemir ( 731. Sk. 732. Sk. 732/6. Sk. )

Hilal ( 1420. Sk. Gaziler Cd. )

İmariye ( 731. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güngör ( 380. Sk. 376. Sk. 349. Sk. İnönü Cd. 383. Sk. 382. Sk. )

Altıntaş ( İnönü Cd. 369. Sk. 368. Sk. 362. Sk. 349. Sk. 352. Sk. 348. Sk. 347. Sk. 346. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çileme ( KARAKUYU YOLU )

Tekeli Atatürk

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ocaklı ( Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK şehit gürol madan cad Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ )

Zafer ( AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Küçükavulcuk

Beyazıtlar ( köy yolu şehit gürol madan cad )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eskioba

Mahmutlar

Yenioba

Alacalı

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mahmutlar

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepeköy ( İsmetpaşa Cd. Hürriyet Cd. GÜMÜŞPALA 4563. Sk. 4561. Sk. 4559 4557. Sk. 4534 4532. Sk. 4530. Sk. 4538 4536. Sk. AYDIN )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( GÜNEBAKAN HERCAİ MANOLYA AVCAR KASIMPATI KİŞNİŞ )

Altıntaş ( YASEMİN LALE ESEN AHMET BESİM UYAL AVCAR BAHAR MANOLYA Sakız Sk. ZAFER )

Editör: Engin Keskin