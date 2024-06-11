İzmir'de 11 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşağışakran ( 11/5 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 2521 2508 2508 PAPATYA PAPATYA PAPATYA PAPATYA 2521 2517 2517 )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fırınlı
Elifli
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yamanlar ( 7354. Sk. 7355. Sk. 7355/6. Sk. 7353. Sk. 7353/1. Sk. 7353/2. Sk. 7353/3. Sk. 7353/4. Sk. 73533. Sk. 7349/4. Sk. 7354. Sk. 7355. Sk. 7355/6. Sk. 7353. Sk. 7353/1. Sk. 7353/2. Sk. 7353/3. Sk. 7353/4. Sk. 73533. Sk. 7349/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( 7334/3. Sk. 7334/3. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emek ( 7236/1 1660. Sk. 7239. Sk. 7238/1. Sk. 7236. Sk. 7065. Sk. 7236/1 1660. Sk. 7239. Sk. 7238/1. Sk. 7236. Sk. 7065. Sk. )
Org. Nafiz Gürman ( 7093. Sk. 1660. Sk. 7093. Sk. 1660. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emek ( 7236/3. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. 7239. Sk. 7061. Sk. 7236/3. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. 7239. Sk. 7061. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örlemiş
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 973. Sk. 1009. Sk. Özdar Cd. 989. Sk. 1013. Sk. )
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaoğlan ( 6218. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6236/1. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6244. Sk. Park İçi Yolu 6204. Sk. 6205. Sk. 6205/1. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6209/6. Sk. 6210/2. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6216/1. Sk. 6217. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6209/4. Sk. 6209/5. Sk. 6200. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6203/1. Sk. )
Kazımdirik ( 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 303/1. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 342/1. Sk. 343. Sk. 344. Sk. 345. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 348. Sk. 349. Sk. 350. Sk. 351. Sk. 351/1. Sk. 352. Sk. 352/1. Sk. 353. Sk. 353/1. Sk. 354. Sk. 355. Sk. 356. Sk. 357. Sk. 357/1. Sk. 357/2. Sk. 357/3. Sk. 358. Sk. 359. Sk. 360/1. Sk. 372/21. Sk. 5070/1. Sk. 378 )
Rafet Paşa ( 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5042. Sk. 5051. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5070/1. Sk. 5072. Sk. 5075. Sk. 5079. Sk. 5078 )
Yeşilova ( 4003. Sk. 4004/1. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4010. Sk. 4012. Sk. 4012/1. Sk. 4014. Sk. 4016 4016/1. Sk. 4026. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4032/5. Sk. 4032/6. Sk. 4034. Sk. 6213. Sk. 4029/1 Sk. 4032/3 4016/2 )
Çınar ( 5037. Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaoğlan ( 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. 6213. Sk. 6209/4. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6218. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205/1. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203/1. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200. Sk. 6217. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6236/1. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6244. Sk. Park İçi Yolu 6212. Sk. 6211. Sk. 6210/2. Sk. 6209/6. Sk. 6209/5. Sk. )
Yeşilova ( 4010. Sk. 4005. Sk. 4004/1. Sk. 4014. Sk. 4012. Sk. )
Kazımdirik ( 372/21. Sk. )
Saat : 18:00 - 21:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Evka 3 ( 129/8. Sk. )
Saat : 18:00 - 21:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Naldöken ( 129/23. Sk. )
Evka 3 ( 129/8. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4024 4004/1 4023 Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. Dede Sk. Kolcu Bağı Sk. Yolüstü Mevkii Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yıldızlar
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 7:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 11003. Sk. 11004. Sk. 11005. Sk. 11005/1. Sk. 11006. Sk. 11011. Sk. 11017. Sk. 11018. Sk. 11020. Sk. 12000. Sk. 12012. Sk. 12015 Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12027. Sk. 13003. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Fahrettin Altay Kemalpaşa İcyol )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Salihler ( 900. Sk. CANERKENT Esenkent Sitesi TUNÇ TUNÇ 1 tunç 902 Sk. 904 Sk. Tunç 3 Sk. 910 Sokak )
Bahçeli ( Kaya Kuzey Mutlu Seher İzmir Çanakkale Yolu )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 464 465 479 475 469 476 461 Sk. 462 Sk. 463 Sk. 477 7/3 460. Sk. 460/2 477/1 10/5. Sk. 460 460/1 474 7/3 )
Hacıveli
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Binbaşı Reşatbey ( Akçay Cd. Akçay )
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emrez ( 179. Sk. 179/2. Sk. 179/3. Sk. 180. Sk. 181. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. Akçay Akçay Cd. Arslan Kurşun Sanayi Şehit Mithat Karabağ )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşık Veysel ( 4047. Sk. 4050/1. Sk. 4050/1. Sk. 4048. Sk. 4048. Sk. 4047/1. Sk. 4047/1. Sk. 4047. Sk. 4044. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4043. Sk. )
Aydın ( Yeşillik Yeşillik )
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydın ( 4312. Sk. 4047/1. Sk. 4145. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4311. Sk. 4313. Sk. 4334. Sk. Akçay Cd. Yeşillik Yeşillik Cd. )
Aşık Veysel ( 4034. Sk. 4036. Sk. 4038. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4047/1. Sk. 4048. Sk. 4050/1. Sk. 5733 5733/2. Sk. Yeşillik )
Karabağlar ( 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4013/1. Sk. 4013/2. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 5775. Sk. Yeşillik Cd. 5789 )
Yunus Emre ( 4012. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4026. Sk. Yeşillik Cd. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Beyler Sokak Beyler Yolu Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
Ovacık ( Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Celiller Yolu Cevizdere Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Turgutlu Cd. )
Yenikurudere
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Turgutlu Cd. )
Yenikurudere
Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Celiller Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurlu ( HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ ÇAL DAĞI ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ Çal Dağı Çal Dağı Kahveönü Kahveönü )
Tumbullar
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gedik ( KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE KATRANDERE )
KONAK / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( 5322. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5339. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. 1039. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5307. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5323. Sk. )
Zeytinlik ( 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )
Ballıkuyu ( 5336/1. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5319. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5314. Sk. 5313. Sk. 5312. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )
Güney ( 1140. Sk. 1141. Sk. 1153. Sk. 1154. Sk. 1155. Sk. 1156. Sk. 1158. Sk. 1159. Sk. 1200. Sk. 2200. Sk. 2201. Sk. 2201/1. Sk. Gürçeşme Cd. )
Kocakapı ( 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1105. Sk. 1108. Sk. 1120. Sk. 1281. Sk. 954. Sk. 954/1. Sk. Gaziler Yeşildere Cd. 1250/2 1039. Sk. )
Kosova ( 1005. Sk. 5276. Sk. 5307. Sk. 5311. Sk. 5312. Sk. 5312/1. Sk. 5335. Sk. 5336. Sk. 5337. Sk. 5337/1. Sk. 5338. Sk. 5339. Sk. 5340. Sk. 5341. Sk. 5343. Sk. 5344. Sk. 5347. Sk. 5347/1. Sk. 5347/2. Sk. 5349. Sk. 5357. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. 730. Sk. )
Küçükada ( Gürçeşme Gürçeşme Cd. )
1. Kadriye ( 715. Sk. 732/1. Sk. 732/2. Sk. 732/4. Sk. )
Akarcalı ( 1039. Sk. 1074. Sk. 1088. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1100. Sk. 1106. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1116. Sk. 1117. Sk. 1126. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. Ballıkuyu Cd. Yeşildere Cd. 1128 )
Yenidoğan ( 1137. Sk. 1138. Sk. 1138/1. Sk. 1139. Sk. 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. 1433. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2223/2. Sk. 2225. Sk. Gaziler Cd. )
Aziziye ( 731/9. Sk. 731. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711. Sk. )
Hasan Özdemir ( 731. Sk. 732. Sk. 732/6. Sk. )
Hilal ( 1420. Sk. Gaziler Cd. )
İmariye ( 731. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güngör ( 380. Sk. 376. Sk. 349. Sk. İnönü Cd. 383. Sk. 382. Sk. )
Altıntaş ( İnönü Cd. 369. Sk. 368. Sk. 362. Sk. 349. Sk. 352. Sk. 348. Sk. 347. Sk. 346. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çileme ( KARAKUYU YOLU )
Tekeli Atatürk
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ocaklı ( Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK şehit gürol madan cad Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ )
Zafer ( AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Küçükavulcuk
Beyazıtlar ( köy yolu şehit gürol madan cad )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eskioba
Mahmutlar
Yenioba
Alacalı
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahmutlar
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepeköy ( İsmetpaşa Cd. Hürriyet Cd. GÜMÜŞPALA 4563. Sk. 4561. Sk. 4559 4557. Sk. 4534 4532. Sk. 4530. Sk. 4538 4536. Sk. AYDIN )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( GÜNEBAKAN HERCAİ MANOLYA AVCAR KASIMPATI KİŞNİŞ )
Altıntaş ( YASEMİN LALE ESEN AHMET BESİM UYAL AVCAR BAHAR MANOLYA Sakız Sk. ZAFER )