Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurye aracılığıyla uyuşturucu madde getirileceği ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına teslim edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizlenmiş 11 kilogram esrarla yakalandı. Gözaltına alınan S.A. (30) ve M.F. (23), emniyetteki ifadelerinde "Akü değiştirmeye gidiyorduk, içeride uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" şeklinde savunmada bulundu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA