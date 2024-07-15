Turizm sektöründeki yüksek fiyatlar hakkında uyarılarda bulunan Akalın, hem sahne performanslarından hem de özel hayatından bahsetti.

Son günlerde Bodrum ile Çeşme arasında yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Akalın, “Bodrum ile Çeşme arasında gidip geliyoruz. Koşturuyoruz. Yollarda uyuyorum. Hiç yorulmuyorum. Güzel gidiyor” dedi. Ayrıca, yarın bikinili-mayolu bir klip çekeceğini ve diğer bir klibini de Eylül ayında Miami’de çekeceğini müjdeledi.

"Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum"

Kilosu hakkında da konuşan Akalın, şu anki kilosundan memnun olduğunu ifade ederek, “Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz” diye konuştu.

"Sanatçılar olarak bizim üzerimize büyük görev düşüyor"

Turizm sektöründe fiyatların aşırı yüksek olmasına da değinen Akalın, “Sanatçılar ve esnaf olarak bizim üzerimize büyük bir görev düşüyor. Enflasyon, ekonomik kriz her şey olabilir ama biraz işin dozunu kaçırmamak gerekiyor. Bazen bana da o fiyatlar denk geliyor. Deli deli fiyatlar. Ama makul yerler daha çoğunlukta. Bu iş kötüye gidecek. Bütün turizm hepsi birbirine bağlı. Bir tanesi kırıklık yaparsa işlerin dengesi değişiyor” dedi. Ayrıca, geçen hafta Çeşme’de Özcan Deniz ile sahne açabildiklerini, fakat mekanları dolduramamalarının sebebinin şişirilmiş fiyatlar olduğunu belirtti ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizm sektörünü uyardı

Son olarak, yüksek fiyatlar nedeniyle insanların Yunanistan’a gitmeyi tercih ettiğine dikkat çeken Akalın, “Yapmayın, insanlar Yunanistan’a kaçıyor” diyerek turizm sektöründe fiyatların makul seviyelerde tutulması gerektiğini savundu.