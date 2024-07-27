Bitcoin madenciliği dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı. Açık kaynaklı bir Bitaxe madencilik donanımı kullanan bir madenci, yalnızca 179 dolar değerindeki avuç içi büyüklüğündeki cihazıyla 6.25 BTC değerinde bir blok çıkararak, tam 206 bin dolar değerindeki Bitcoin piyangosunu kazandı. Bu başarı, madencilik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1.1 milyarda 1 olasılık

Bitaxe'in resmi olarak onayladığı açık kaynaklı ASIC Bitcoin satıcılarından Altair Technology, sosyal medya üzerinden madenciyi tebrik eden bir gönderi paylaştı. Madencinin, Bitaxe cihazıyla yaklaşık 500 Gh hash oranına sahip olduğu ve bu cihazla ilk solo BTC bloğunu çıkaran kişi olduğu belirtildi.

Bitcoin madenciliği, yüksek güç tüketimi gerektiren bir işlem olup, tüm Bitcoin ağı saniyede 552.49 exahash (Eh/s) yani 552.490.000.000 Gh/s hash gücüne sahiptir. Bitaxe'in 500 Gh/s performansını bu devasa güce böldüğümüzde, madencinin her on dakikada bir blok çıkarma şansının 1.1 milyarda 1 olduğu ortaya çıkıyor. Bu olasılık, popüler piyangolar olan Powerball ve Mega Millions gibi 300 milyonda bir büyük ikramiye veren piyangolardan 3-4 kat daha düşük.

Madencilik ve piyango benzerliği

Bitcoin madenciliği, genellikle piyango oynamaya benzetilir. Madenciler, BTC elde edip etmediklerine bakılmaksızın elektrik tüketim maliyetlerini ödemek zorundadır. Bu süreç, büyük ikramiye kazanma ihtimalinin düşük olduğu, ancak sürekli masraf yapılan bir durumu temsil eder. Özellikle petahash altı performansa sahip Bitaxe gibi cihazlarla bu şans daha da düşüktür.