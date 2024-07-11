İzmir'de 11 Temmuz'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 1:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavaklıdere
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavaklıdere ( İncir Sk. İncir incir sokak )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 6189. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barış ( İstiklal Cd. )
Ufuk ( 872. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5000 5058. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5089. Sk. 5091. Sk. 5151. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 2033. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2036. Sk. 2008. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2070. Sk. 2052. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 2042. Sk. 2040. Sk. 2039. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2052. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Maltepe ( 8090. Sk. 8090/1. Sk. 8090/2. Sk. 8094. Sk. 8096. Sk. 8097. Sk. 8098. Sk. 8099. Sk. 8100. Sk. 8101. Sk. 8102. Sk. 8103. Sk. 8104. Sk. 8105. Sk. 8106. Sk. 8107. Sk. 8107/1. Sk. 8107/2. Sk. 8109. Sk. 8112. Sk. 8112/1. Sk. 8113. Sk. 8116. Sk. Cemil Meriç Blv. maltepe cd. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6782. Sk. 6782/1. Sk. 6782/3. Sk. 6782/4. Sk. 6782/5. Sk. 6783. Sk. 6784. Sk. 6790. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/2. Sk. 6796/3. Sk. 6798. Sk. 6795 )
Saat : 4:30 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6794. Sk. 6793. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 8/1 419/4. Sk. 427. Sk. 8/2. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 3. Sk. 401. Sk. 405. Sk. 408. Sk. 419. Sk. 10/1 1/2. Sk. 1/1. Sk. 421 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 471 469 467 )
Hacıveli ( 407. Sk. 412 Foça İzmir Karayolu Cd. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Akçay Cd. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan ( İhsan Alyanak 9313. Sk. 9242/3. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( Park İçi Yolu 9313/1. Sk. 9301. Sk. 9242. Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barış ( 4548. Sk. 4540. Sk. 4561. Sk. 4541. Sk. 4544. Sk. 4545. Sk. 4546. Sk. 4547. Sk. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit 4688/2 4702. Sk. 4692/1. Sk. 4692. Sk. 4687. Sk. 4686. Sk. 4671. Sk. 4670. Sk. 4669. Sk. 4668. Sk. 4559. Sk. 4666. Sk. 4539. Sk. 4537. Sk. 4536 4535. Sk. 4534. Sk. 4533. Sk. 4532. Sk. 4531. Sk. )
Günaltay ( 4704. Sk. 4672. Sk. 4703. Sk. 4095. Sk. )
Sevgi ( 4551. Sk. 4552. Sk. 4554. Sk. 4555. Sk. 4556. Sk. 4557. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 6694. Sk. 6693. Sk. 6691. Sk. 6687. Sk. 6681/2. Sk. 6660. Sk. Anadolu Cd. 6700/2. Sk. 6700/1. Sk. 6699. Sk. 6698. Sk. 6697. Sk. 6696. Sk. 6695. Sk. )
Şemikler ( 6315. Sk. 6316. Sk. 6316/1. Sk. 6316/2. Sk. 6316/3. Sk. 6316/4. Sk. 6311. Sk. 6316/5. Sk. 6316/6. Sk. 6316/7. Sk. Anadolu 6314 6311 )
Saat : 1:30 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( Girne Blv. Latife Hanım Sk. Rüştü Sardağ Cd. Şehit Yzb. Hüseyin Olgun Sk. Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu )
Bostanlı ( 1735. Sk. 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. 1787/1. Sk. 1788. Sk. 1789. Sk. 1792. Sk. 1793. Sk. 1794. Sk. 1795. Sk. 1797. Sk. 1798. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu Atatürk )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 1:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisar ( Kırkoy Koyu İç Yolu )
Umurcalı
Suludere ( Yukarı Akkavaklar Sk. YUKARI AKKAVAKLAR İç Yol İstıklal Koyu İç Yolu Suludereköyü İç Yol Suludere Mahallesi İç Yol SULUDERE Suludere Koyu İç Yolu Kocaçınarlar Cumhurıyet Koyu İç Yolu Cumhuriyet Koyu İç Yolu Beyazıt Cd. musluk MUSLUK )
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumalı
Fatih
Yeni
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( 3510 gaziler 3517 Sk. 3501. Sk. 3503. Sk. 3505. Sk. 3507. Sk. 3513. Sk. 3526. Sk. 3528. Sk. 3530. Sk. 3532. Sk. 3532/1. Sk. 36. Sk. 40. Sk. Gediz Cd. Zekeriya Toksuz ZEKERİYA TOKSUZ CD. mimar sinan 3515 42 3519 FEVZİ PAŞA 3511 zekeriya toksöz )
Maltepe Serbest Bölgesi ( Ardıç Sk. )
75. Yıl Cumhuriyet ( Mehmet Akif Ersoy Cd. 53. Sk. 51/1. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 44 Sk. 43. Sk. 42. Sk. Yusuf Kafalı 44/2 ANADOLU )
Kesik
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıevler ( Temel Reis Sk. Temel Reis Sanayi Sk. Piri Reis Sk. Murat Sk. Gürler Cd. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıevler ( Barbaros Sk. Levent Murat Sk. Levent Cd. Sanayi Sk. Turgut Reis Sk. Uygar )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıevler ( Ahmet Adnan Saygun Sk. Derviş Sk. Çağlar Yücel Uygar Hızır Reis Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Gazi Paşa )
Düzce ( HÜRRİYET ahmet bey sokak HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4110 Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. )
Ulamış ( 1430 1430. Sk. 1430/1. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcahavlu
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akşehir Yolu AKKUYU KUME EVLERİ )
Saat : 11:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akşehir Yolu )
Akyurt
Saat : 14:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU )
Alaylı
Saat : 15:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaşehir ( Maden Sk. Akşehir Yolu Akçaşehir Köyü İç Yolu Akcasehir Camii Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8001. Sk. MESTAN DAYI 8004 8003 )
Sıra ( 8001/1 RADİKA BİBERİYE HERCAİ TERE )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. YABANGÜLÜ )
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular