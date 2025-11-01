Paketin içeriği, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler ve bilişim suçlarında yaptırımların artırılması bakımından dikkat çekiyor. Kamuoyunda merak edilen en önemli sorulardan biri olan “2025’te af çıkacak mı?” sorusuna ise hükümet kanadından net bir yanıt geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı değerlendirmede, kamuoyunca “infaz paketi” olarak anılan düzenlemelerin ayrı bir başlıkta ele alınacağını, ancak bu düzenlemenin 11. Yargı Paketi içinde yer almayacağını vurguladı. Güler’in açıklamalarına paralel olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da genel af niteliğinde bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtti.

Hazırlıkları AK Parti milletvekilleri tarafından sürdürülen teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Paket özellikle, mağdur odaklı yaklaşımı güçlendirme ve toplumsal güvenliği artırma amacıyla çeşitli düzenlemeler içeriyor.

1. Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme

Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde değişiklik yapılarak,

15–18 yaş arası gençler için verilecek ağır ceza üst sınırları artırılıyor.

• Ağırlaştırılmış müebbet yerine verilebilecek hapis cezası üst sınırı: 24 → 27 yıl

• Müebbet yerine hükmedilen hapis cezası üst sınırı: 12 → 18 yıl

Ayrıca:

• Kasten öldürme suçunda,

• Suçun işleniş şekli,

• Suçun amaç ve kastı,

• Failin daha önce kasıtlı suçtan ceza almış olması

gibi durumlarda indirim uygulanmayacak.

Bu düzenlemeyle, organize suç örgütleri tarafından çocukların kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2. Bilişim Suçları ve Finansal Dolandırıcılıkla Mücadele

Bilişim yoluyla işlenen suçlarda yeni yaptırımlar devreye giriyor:

• Hesap veya kart bilgilerinin başkasına verilmesi 1–3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak.

• Bilişim yoluyla işlenen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında,

ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek.

• Hakim onayı olmaksızın yapılan el koyma işlemleri 24 saat içinde hâkime bildirilecek.

3. Hesap Açma ve Hat Aboneliklerinde Kimlik Doğrulaması

Bundan böyle:

• Elektronik ödeme hesapları,

• GSM hatları

yalnızca çipli kimlik kartı, parmak izi, yüz tarama gibi doğrulamalarla açılabilecek.

Bu doğrulamalara aykırı hat kullanımına 20 bin TL idari para cezası verilecek.

4. Silahla Ateş Etmeye Ağır Yaptırım

• Meskun mahalde silahla ateş etme cezası 6 ay–3 yıldan → 1–5 yıla çıkarılıyor.

• Düğün, asker uğurlaması vb. kutlamalarda havaya ateş açanlara verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

• Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

5. Trafikte Yol Kesme Suç Oluyor

Trafikte araçların durdurulması veya yönünün değiştirilmesi gibi eylemler artık müstakil suç sayılacak.

• Yol kesme: 1–3 yıl

• Aracı başka yere götürme: 2–5 yıl hapis

İnfaz Düzenlemesi Ayrı Başlıkta Ele Alınacak

AK Parti Grup Başkanı Güler, infaz kanununda sadeleştirme ve adil uygulama hedefinin bulunduğunu, bu çalışmanın ise 11. Yargı Paketi’nden bağımsız sürdürüldüğünü belirtti.

Suça Sürükleyen Ortama Müdahale

Suç işlemeye yönelten çevresel nedenlere yönelik:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

• Milli Eğitim Bakanlığı,

• İçişleri Bakanlığı

tarafından yeni sosyal destek ve önleme programları devreye alınacak.

11. Yargı Paketi:

Çocuk suçluluğuna odaklanıyor

Bilişim suçlarına ağır yaptırımlar getiriyor

Silahla ateş etme ve yol kesme eylemlerini ağır cezalandırıyor

Genel af ise gündemde değil.

Teklifin, kısa süre içinde Meclis’e gelmesi ve komisyonlarda görüşülmeye başlanması bekleniyor.