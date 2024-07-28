Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla ortak bir operasyon düzenledi.

Cezaevine gönderildi

Bu kapsamda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T. isimli şahıs, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.