Ürdün'ün başkenti Amman'da, 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinde meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak yangının huzurevinin birinci katında başladığını belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, diğer yaşlılar tahliye edildi

Beni Mustafa, yangında 5'i ağır olmak üzere 60 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve diğer yaşlıların ise güvenlik amacıyla farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.

Yangının nedeni araştırılıyor

Bakan Beni Mustafa, yangının nedenine ilişkin bir soruşturma başlatıldığını kaydederek, olayın detaylarının araştırıldığını söyledi.