113 yıllık köklü kulüp Karşıyaka, uzun süredir gündemde olan şirketleşme süreci için ilk somut adımı attı. Kulüp yönetimi, aidat borcu olan yaklaşık 5 bin üyenin borçlarını 30 gün içinde ödememesi durumunda üyeliklerinin sonlandırılacağını açıkladı.

Karşıyaka şirketleşme yolunda ilk adımı attı

İzmir futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, uzun yıllardır gündemde olan şirketleşme süreci için ilk adımı attı.

113 yıllık kulüp, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği şirketleşme kararı alabilmek için gerekli olan üye çoğunluğunu sağlamak amacıyla, aidat borcu bulunan üyeleri uyardı.

Karşıyaka yönetimi, yıllardır aidat ödemeyen yaklaşık 5 bin üyenin borçlarını 30 gün içinde ödememesi durumunda üyeliklerinin sona ereceğini duyurdu.

Üyelik borcunu ödemeyenler listeden silinecek

Kulüp, 26 Ağustos 2025’teki kongrede alınan karar doğrultusunda, 15 Eylül tarihli yönetim kurulu kararı gereğince, 6 yıllık aidat borcu olan üyelerin borçlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki muhasebe noktasına yatırmalarını istedi.

Sürenin dolmasının ardından ödeme yapmayan üyelikler, kulüp tüzüğünün 12. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edilecek.

Yönetim ayrıca mali disiplin sürecini başlattığını, tüm ödemelerin artık yalnızca kredi kartı ile yapılabileceğini duyurdu.

Taraftarlardan “online ödeme” çağrısı

Karşıyaka taraftarları, üyelikten çıkarma kararının üyeliği güçlendirmek yerine zayıflatabileceğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, şehir dışında yaşayan üyelerin salona gelerek ödeme yapmasının zor olduğu, kulüp muhasebesinin yalnızca mesai saatlerinde açık olmasının da çalışan taraftarları mağdur ettiği ifade edildi.

Taraftar sayfaları, kulübün online aidat ödeme sistemine geçmesi yönünde çağrıda bulundu.

“Toplu duyuru yeterli değil”

Bazı taraftarlar ve hukukçular, toplu duyuru yoluyla üyeliklerin sonlandırılmasının usule aykırı olduğunu belirtti.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2 ve 23. maddeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu’nda yer alan dürüstlük, eşit işlem ve erişilebilirlik ilkelerine vurgu yapılarak, bireysel tebligat yapılmadan üyeliklerin düşürülmesinin hukuki sorun yaratabileceği ifade edildi.

Şirketleşme için hedef: Üyelik yapısında sadeleşme

Karşıyaka, Altay ile birlikte İzmir’de hâlâ şirket statüsünde yönetilmeyen iki kulüpten biri olarak öne çıkıyor.

Yeni yasal düzenleme gereği şirketleşme kararı alabilmek için toplam üye sayısının 4’te 3’ünün katılımı ve bu üyelerin yüzde 51’inin onayı gerekiyor.

Mevcut üye yapısıyla bu çoğunluğun sağlanması zor olduğu için yönetim, aktif üyeliği güçlendirmeyi ve oy kullanabilir üye yapısını sadeleştirmeyi hedefliyor.