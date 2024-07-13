Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi'nin yıkımına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık müteahhit Mesut Başkır, duruşmada depremzedeleri suçladı. Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili davada, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada sanık müteahhit Mesut Başkır, depremzedeleri yapı denetime başvurmamakla suçladı.

Mahkeme salonunda gerilim yükseldi

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü ve işletme müdürü Özcan Çakmak, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanık müteahhitten şok suçlama

Sanık Mesut Başkır, duruşmada yaptığı savunmada suçlu olmadığını belirterek, "Ben suçlu değilim. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Bu açıklama, duruşma salonunda büyük tepkiye yol açtı.

Bilirkişi raporlarında hata iddiası

Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak ise savunmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında hata ve eksikler olduğunu iddia etti. Çakmak, "Raporlarda ciddi eksiklikler var. Bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Aileler adalet bekliyor

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, mahkeme salonunda gözyaşları içinde sanıkları dinledi. Aileler, adaletin yerini bulması ve sorumluların cezalandırılması için umutlu olduklarını ifade etti.

Dava süreci devam ediyor

Davanın üçüncü duruşmasının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Mahkeme, bilirkişi raporlarının detaylı incelenmesi ve yeni delillerin değerlendirilmesi için ek süre talep etti.

"İnsan kendi ailesinin oturduğu bir yeri hatalı yapmaz"

Kendisinin de 15 yıl boyunca Penta Park Sitesi'nde ikamet ettiğini belirten Çakmak, "İnsan kendi mülkünün bulunduğu, kendi ailesinin oturduğu bir yeri eksik veya hatalı yapma gibi bir durumu olamaz. Bizden kaynaklanan bir kusur yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.