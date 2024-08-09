Menderes Belediyesi, yılda sadece 8 kez görülebilen Perseid meteor yağmurunun en yoğun anlarını 12-13 Ağustos gecesi sahilde izlemek üzere geniş çaplı bir etkinlik düzenliyor. Vatandaşlar, Özdere Gençlik Parkı ve Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı'nda yapılacak gözlem etkinliğinde unutulmaz anlara tanıklık edecek. Etkinlik, karartma uygulamalarıyla daha net bir gözlem imkanı sunacak.

İki alan belirlendi

Menderes Belediyesi, gök taşı yağmurunu en iyi şekilde izlemek için iki özel alan belirledi: Özdere Gençlik Parkı ve Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı. Bu alanlarda meteor yağmurunu daha iyi gözlemleyebilmek için karartma uygulaması yapılacak. Her iki park, yıldızlı geceyi izlemek isteyenler için ideal noktalar olarak hazırlanacak.

Başkan Çiçek’ten etkinlik daveti

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Gümüldür ve Özdere sahillerimiz, dünyada Perseid meteor yağmurunu en iyi izleyebileceğimiz yerlerden biri olacak. Belirlediğimiz noktalarda karartma uygulayarak vatandaşlarımıza daha iyi bir gözlem deneyimi sunacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu görsel şöleni yaşamak için etkinlik noktalarımıza bekliyoruz” dedi.

Etkinlikte, meteor yağmurunu en iyi şekilde gözlemlemek için çeşitli hazırlıklar yapılacak. Karartma uygulamaları ile gökyüzündeki meteorların daha net bir şekilde izlenmesi sağlanacak. Ayrıca, katılımcılar için çeşitli etkinlikler ve ikramlar da sunulacak.