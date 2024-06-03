Bayındır’ın Balcılar Mahallesi, 9 Haziran Pazar günü 12. kez düzenlenecek olan Balcılar Kiraz Festivali'ne ev sahipliği yapacak. İhracata yönelik kiraz üretimi ile dikkat çeken köy, bu festivalle ismini duyurmayı ve markalaşmayı hedefliyor.

Balcılar’da festival coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Bayındır Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Balcılar Kiraz Festivali, Balcılar Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival, mahalle merkezinde hazırlanan alanda yapılacak.

Etkinlikler ve program

Festival, 9 Haziran Pazar günü saat 15.00’te yapılacak törenle başlayacak. Etkinlikler arasında Kiraz Güzeli Yarışması ve En İyi Kiraz Yarışması gibi renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alacak. Halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, saat 18.00’de ücretsiz konser vererek festivale müzikle keyif katacak.

Festivale yoğun katılım bekleniyor

Balcılar Kiraz Festivali, ihracata yönelik kiraz üretiminde önemli bir artış gösteren Balcılar Köyü’nün adını duyurmayı ve bölge ismiyle markalaşmayı amaçlıyor. Festivale yerel halkın yanı sıra çevre köylerden ve şehirlerden de yoğun katılım bekleniyor.