Bu çubuklar üzerinde yapılan analizler sonucunda insan ve hayvan yağı kalıntıları tespit edildi. Araştırmacılar, bu çubukların 19. yüzyılda yaşamış Avustralyalı antropolog Alfred Howitt'in yazılarında bahsettiği "mulla-mullung" adlı şifacıların kullandığı ritüel çubukları olduğunu düşünüyor.

500 nesil boyunca aktarılan en uzun soluklu ritüel olabilir!

Gunaikurnai halkının mulla-mullung adı verilen şifacıları, yağ kaplı bu çubukları hastaları iyileştirmek veya onlara zarar vermek için kullanıyordu. Bu ritüelin 12 bin yıl boyunca nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmış olabileceği düşünülüyor. Bu da onu bilinen en uzun soluklu ritüel haline getiriyor.

Avustralya'nın yerli kültürüne ışık tutuyor!

Bu keşif, Avustralya'nın yerli kültürü ve tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Gunaikurnai halkının binlerce yıldır devam eden gelenekleri ve inançları, bu çubuklar sayesinde daha iyi anlaşılıyor. Araştırmacılar, bölgedeki diğer mağaralarda da kazılar yaparak Gunaikurnai kültürünün tarihini daha derinlemesine incelemeyi planlıyor.