Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

A Milli Basketbol Takımı’nın turnuvadaki maçları ve skorları:

Türkiye, turnuvanın diğer namağlup ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.

Mücadeleye hızlı başlayan ay-yıldızlılar, Ercan Osmani’nin 14 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan milliler, devreye 49-31 üstünlükle gitti. Savunmada ve hücumda istikrarını sürdüren Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi. Karşılaşmayı 94-68 kazanan 12 Dev Adam, EuroBasket’te namağlup finale çıktı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarih yazıyor. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup eden 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Türkiye – Yunanistan Yarı Final Heyecanı Bu Akşam

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.