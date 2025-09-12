Türkiye – Yunanistan Yarı Final Heyecanı Bu Akşam
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarih yazıyor. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup eden 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Yarı finalde üstün oyun

Mücadeleye hızlı başlayan ay-yıldızlılar, Ercan Osmani’nin 14 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan milliler, devreye 49-31 üstünlükle gitti.
Savunmada ve hücumda istikrarını sürdüren Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi. Karşılaşmayı 94-68 kazanan 12 Dev Adam, EuroBasket’te namağlup finale çıktı.

Öne çıkan oyuncular

  • Ercan Osmani: 28 sayı, 6 ribaund

  • Cedi Osman: 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist

  • Alperen Şengün: 16 sayı, 12 ribaund, 6 asist

Finalde rakip Almanya

Türkiye, turnuvanın diğer namağlup ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.

Türkiye’nin EuroBasket 2025 yolculuğu

A Milli Basketbol Takımı’nın turnuvadaki maçları ve skorları:

Rakip Skor En Skorer
Letonya – Türkiye 73-93 Cedi Osman (22)
Türkiye – Çekya 92-78 Alperen Şengün (20)
Türkiye – Portekiz 95-54 Furkan Korkmaz (18)
Estonya – Türkiye 64-84 Ercan Osmani (21)
Türkiye – Sırbistan 95-90 Alperen Şengün (24)
Türkiye – İsveç 85-79 Cedi Osman (19)
Türkiye – Polonya 91-77 Ercan Osmani (23)
Türkiye – Yunanistan 94-68 Ercan Osmani (28)

