Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarih yazıyor. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup eden 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükseldi.
Yarı finalde üstün oyun
Mücadeleye hızlı başlayan ay-yıldızlılar, Ercan Osmani’nin 14 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan milliler, devreye 49-31 üstünlükle gitti.
Savunmada ve hücumda istikrarını sürdüren Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi. Karşılaşmayı 94-68 kazanan 12 Dev Adam, EuroBasket’te namağlup finale çıktı.
Öne çıkan oyuncular
-
Ercan Osmani: 28 sayı, 6 ribaund
-
Cedi Osman: 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist
-
Alperen Şengün: 16 sayı, 12 ribaund, 6 asist
Finalde rakip Almanya
Türkiye, turnuvanın diğer namağlup ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.
Türkiye’nin EuroBasket 2025 yolculuğu
A Milli Basketbol Takımı’nın turnuvadaki maçları ve skorları:
|Rakip
|Skor
|En Skorer
|Letonya – Türkiye
|73-93
|Cedi Osman (22)
|Türkiye – Çekya
|92-78
|Alperen Şengün (20)
|Türkiye – Portekiz
|95-54
|Furkan Korkmaz (18)
|Estonya – Türkiye
|64-84
|Ercan Osmani (21)
|Türkiye – Sırbistan
|95-90
|Alperen Şengün (24)
|Türkiye – İsveç
|85-79
|Cedi Osman (19)
|Türkiye – Polonya
|91-77
|Ercan Osmani (23)
|Türkiye – Yunanistan
|94-68
|Ercan Osmani (28)