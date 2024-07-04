A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Fransa’ya 96-46’lık farklı bir skorla mağlup oldu. Kindarena'da oynanan maçta Türkiye, güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa ile Rouen şehrindeki Kindarena’da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 50-28 geride tamamlayan milliler, maçın sonunda 96-46'lık ağır bir yenilgi aldı. Fransa'nın etkili oyuncusu Victor Wembanyama 24 sayı ile maça damgasını vururken, Türkiye'de Sertaç Şanlı 9, Can Korkmaz ise 8 sayı ile oynadı.

Zorlu başlangıç

Karşılaşmanın ilk yarısında Türkiye, Fransa’nın güçlü savunması karşısında zorlandı. Fransa, hızlı hücumlarla ve etkili üçlüklerle skoru lehine çevirdi. İlk yarının sonunda 50-28'lik skorla Fransa üstünlüğünü korudu. Ay-yıldızlılar, pota altında Sertaç Şanlı'nın çabalarına rağmen Fransa'nın hızlı hücumlarına karşı koymakta güçlük çekti.

Farkın açılması

Maçın ikinci yarısında da Fransa üstünlüğünü sürdürdü. Victor Wembanyama’nın etkili oyunuyla farkı iyice açan Fransa, Türkiye'ye şans tanımadı. Türkiye, hücumda etkisiz kalırken savunmada da rakibini durdurmakta zorlandı. Maçın sonunda 96-46'lık skorla Fransa sahadan galip ayrıldı.

Oyuncu performansları

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sertaç Şanlı 9 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Can Korkmaz 8 sayı ile onu takip etti. Fransa'da ise genç yıldız Victor Wembanyama 24 sayı ile öne çıktı ve maçın en skorer ismi oldu. Wembanyama’nın yanı sıra diğer Fransız oyuncular da etkili performans sergiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa maçı sonrasında hazırlıklarına devam edecek. Ay-yıldızlılar, 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında Hollanda ve Sırbistan ile karşılaşacak. Bu turnuva ile kamp çalışmalarını noktalayacak olan milli takım, gelecek turnuvalara daha iyi hazırlanmak için eksiklerini gidermeyi hedefliyor.