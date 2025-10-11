AYDEM Elektrik, 12 Ekim Pazar günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
12 Ekim günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Tarih / Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|12.10.2025 09:30 – 16:00
|Feslek, Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Karaova Mahallesi: Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Gülşüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmaşık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasımpatı, Kırçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, Sümbül Sokakları ve Grup Evler Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|12.10.2025 09:00 – 14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|12.10.2025 15:00 – 17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mahallelerinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|12.10.2025 09:00 – 17:00
|Amasya Mahallesi (ASKİ içme suyu trafoları bölgesi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|12.10.2025 10:00 – 13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler (Dalama)
|12.10.2025 11:00 – 13:00
|Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler (Merkez)
|12.10.2025 11:00 – 13:00
|Adnan Menderes Mahallesi: 566. Sk., Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı, 564–541–507–562 Sk. arası bölgeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|12.10.2025 10:00 – 14:00
|Efeler Mahallesi: Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd., 1660–1684 Sk. arası ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|12.10.2025 09:00 – 15:00
|Germencik Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|12.10.2025 09:00 – 13:00
|Çamköy Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuyucak
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Yukarı Gencellidere Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sultanhisar
|12.10.2025 09:00 – 16:00
|Atça Mahallesi: Kavaklar Cd. ve çevre sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karpuzlu
|12.10.2025 10:00 – 16:00
|Gölcük Kışla Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr