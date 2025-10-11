Şirketin açıklamasına göre, bu çalışma Aydın’ın tüm ilçelerini kapsayacak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Aydın’da gece saatlerinde altyapı çalışması

Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Planlı altyapı iyileştirme çalışmasının gece 01.00 ile sabah 06.30 saatleri arasında yapılacağı ve bu süre zarfında kullanıcıların kısa süreli bağlantı sorunları yaşayabileceği belirtildi.

17 ilçenin tamamı etkilenecek

Turkcell Superonline’ın açıklamasına göre 12 Ekim 2025 tarihinde Aydın’ın 17 ilçesinin tamamında internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir. Bu ilçeler şunlardır: Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Bozdoğan, Çine, Karacasu, Germencik, Kuyucak, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent ve Köşk.

Amaç: daha güçlü bağlantı

Turkcell Superonline, bu çalışmaların bölgedeki ağ kalitesini artırmak ve bağlantı hızını iyileştirmek için gerçekleştirildiğini vurguladı. Şirket, kullanıcıların güncel bakım duyurularını resmi web sitesi üzerinden takip etmelerini önerdi.