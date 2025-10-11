AYDEM Elektrik, 12 Ekim Pazar günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
|İlçe
|Tarih / Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Merkezefendi
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Hacıeyüplü, Kayalar Mahalleleri (Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk. ve çevresi, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES üretim santralleri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli Merkez
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Şemikler Mahallesi (Çınkaya Bulvarı’nın bir kısmı, Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 Sk. ve bağlı ara sokaklar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Pamukkale
|12.10.2025 09:00 – 13:00
|Pelitlibağ Mahallesi (Fevzi Çakmak Bulvarı, 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 Sk. ve çevresi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buldan
|12.10.2025 09:30 – 15:30
|Yeniçam Mahallesi’nin tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı (TR-Ö özel trafolu müşteri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çivril
|12.10.2025 09:00 – 15:00
|Koçak Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tavas
|12.10.2025 11:00 – 12:00
|Medet Mahallesi’nin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Acıpayam
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Çakır Mahallesi’nin bir kısmı ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çameli
|12.10.2025 11:00 – 16:00
|Gürsu Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çal
|12.10.2025 15:00 – 16:30
|Kaplanlar Mahallesi Kömrelli Sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarayköy
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Köprübaşı Mahallesi’nin tamamı, özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji Ö)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Serinhisar
|12.10.2025 10:00 – 17:00
|Cumhuriyet Mahallesi bölgesi (özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri: Hakan Kimya, Mustafa Özkan, BOTAŞ Serinhisar Vana, Semih Vural, H. İnce, Çoban TR, Osman Can, Çaylı Hanı, Kuzuören GES, Alan GES DM2, Denizli 3 GES, Pamukkale 3 GES, Denizli-1, Pamukkale 2, Denizli 2, Malaz GES, Alan GES 1, Fay GES 1)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Babadağ
|12.10.2025 09:00 – 14:00
|Yeniköy Mahallesi’nin bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Baklan
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Dağal Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bekilli
|12.10.2025 10:00 – 15:00
|Bükrüce ve Gömce Mahalleleri’nin tamamı, 9 adet ÖTM ve Ahmet Koç GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beyağaç
|12.10.2025 01:00 – 06:00
|Beyağaç ilçesinin tüm mahalleleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çardak
|12.10.2025 13:00 – 18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri kısmen
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güney
|12.10.2025 10:00 – 12:00
|Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Honaz
|12.10.2025 01:00 – 01:30
|Honaz ilçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık mahalleleri ve tünel inşaatı şantiyeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kale
|12.10.2025 01:00 – 06:00
|Kale ilçesinin tüm mahalleleri ve bağlı ara sokaklar (Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES)
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/