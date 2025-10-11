Şirketten yapılan açıklamaya göre, altyapı güçlendirme kapsamında kısa süreli internet ve ses hizmeti kesintileri yaşanabilir.

Kısa süreli servis kesintileri bekleniyor

Superonline yetkilileri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

Bu kapsamda gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması 12 Ekim Pazar günü saat 01.00 ile 06.30 arasında yapılacak.

Denizli genelinde internet bağlantısı kesilebilir

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi Denizli’nin 19 ilçesinin tamamında etkili olacak.

Etkilenecek ilçeler: Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas.

Amaç: bağlantı kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, bu çalışmanın Denizli’deki internet altyapısını güçlendirmeyi ve bağlantı kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti. Şirket, abonelere planlı kesinti süresince bağlantı sorunlarının geçici olacağını hatırlatarak, gelişmeleri resmî web sitesi ve müşteri iletişim kanallarından takip etmeleri uyarısında bulundu.