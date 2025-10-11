GDZ Elektrik, 12 Ekim Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

12 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Tarih ve Saat Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Aliağa 08:30 - 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova 00:00 - 07:00 Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır 09:00 - 17:00 Demircilik Mah. 3/1 TR, Fatih Mah. 3/2 TR, Mithatpaşa Mah. 3/3-3/5 TR, Cami Mah. 3/6 TR, Hacı İbrahim Mah. 3/7-3/8 TR Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı 09:00 - 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sokak ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama 16:00 - 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ 09:00 - 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, M. Telli, T. Işık, A. Karadiş tarımsal grup sulamaları ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova 09:00 - 17:00 Atatürk Mah., Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Buca 09:00 - 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi, 157/2, 152/1, 140 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme 09:00 - 11:00 Alaçatı Mah., Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeler, Kutlu Aktaş Barajı ve çevresi, Özcan Sunay Taş Ocağı, Alaçatı Route35 Restoran ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli 09:00 - 14:00 Ataşehir Mah., 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili 09:00 - 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Foça 09:00 - 10:30 Eski Foça tamamı, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü (1-3), Hanedan özel TR, Mercankent Sitesi TR, Foça Deniz Kuvvetleri ve diğer özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir 09:00 - 13:00 Atıfbey Mahallesi bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe 09:00 - 17:00 Atatürk Mah., Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı, İstiklal, Meşeret caddeleri, Çimen, Değirmen, Anıt, Erler ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Karabağlar 01:00 - 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun 13:00 - 15:00 TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii tamamı, Gözde Saka, Ortadoğulular, Arko, İmren Siteleri, Ertuğ Balık, Körfez Türk Telekom Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka 09:00 - 17:00 Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa 09:00 - 15:00 Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Aşağı Sk., Menengeç Mevkii Yolu, 502, 6001, Papatya Sk., Saz Yolu, Morsalkım, Yukarı Yiğitler ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz 12:30 - 18:00 Taşlıyatak Mah. Demirayaklar Sokak, İğdeli Mah. Damlar ve Azmanlar, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler Sokak ve civarı, Taşlıyatak, Doğancı içmesuyu özel trafoları Planlı Elektrik Kesintisi
Konak 10:00 - 14:00 Aziziye Mah., 710-711-711/1-714-717-720-721-722-724-725-726/1-729 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes 09:00 - 17:00 Oğlananası Mahallesi bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen 13:30 - 15:00 Yahşelli Mah. 6315-6333 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere 09:00 - 16:00 Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş 10:00 - 18:00 Kerpiçlik Mahallesi bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar 09:00 - 17:00 Seferihisar Kavakdere Mah. Kavakdere Caddesi Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk 09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Tire 09:00 - 17:00 Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri Planlı Elektrik Kesintisi
Torbali 09:00 - 17:00 Pancar Mah. Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli caddeleri, 6918, 6919, 6700, Menekşe, Karanfil sokaklar ve İZBAN istasyon civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Urla 09:00 - 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için