GDZ Elektrik, 12 Ekim Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
12 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Aliağa
|08:30 - 16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Balçova
|00:00 - 07:00
|Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayındır
|09:00 - 17:00
|Demircilik Mah. 3/1 TR, Fatih Mah. 3/2 TR, Mithatpaşa Mah. 3/3-3/5 TR, Cami Mah. 3/6 TR, Hacı İbrahim Mah. 3/7-3/8 TR
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayraklı
|09:00 - 12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bergama
|16:00 - 17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beydağ
|09:00 - 12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, M. Telli, T. Işık, A. Karadiş tarımsal grup sulamaları ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bornova
|09:00 - 17:00
|Atatürk Mah., Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buca
|09:00 - 11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi, 157/2, 152/1, 140 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çeşme
|09:00 - 11:00
|Alaçatı Mah., Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeler, Kutlu Aktaş Barajı ve çevresi, Özcan Sunay Taş Ocağı, Alaçatı Route35 Restoran ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çiğli
|09:00 - 14:00
|Ataşehir Mah., 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dikili
|09:00 - 17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Foça
|09:00 - 10:30
|Eski Foça tamamı, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü (1-3), Hanedan özel TR, Mercankent Sitesi TR, Foça Deniz Kuvvetleri ve diğer özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gaziemir
|09:00 - 13:00
|Atıfbey Mahallesi bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güzelbahçe
|09:00 - 17:00
|Atatürk Mah., Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı, İstiklal, Meşeret caddeleri, Çimen, Değirmen, Anıt, Erler ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karabağlar
|01:00 - 01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karaburun
|13:00 - 15:00
|TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii tamamı, Gözde Saka, Ortadoğulular, Arko, İmren Siteleri, Ertuğ Balık, Körfez Türk Telekom
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karşıyaka
|09:00 - 17:00
|Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kemalpaşa
|09:00 - 15:00
|Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Aşağı Sk., Menengeç Mevkii Yolu, 502, 6001, Papatya Sk., Saz Yolu, Morsalkım, Yukarı Yiğitler ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kiraz
|12:30 - 18:00
|Taşlıyatak Mah. Demirayaklar Sokak, İğdeli Mah. Damlar ve Azmanlar, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler Sokak ve civarı, Taşlıyatak, Doğancı içmesuyu özel trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Konak
|10:00 - 14:00
|Aziziye Mah., 710-711-711/1-714-717-720-721-722-724-725-726/1-729 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menderes
|09:00 - 17:00
|Oğlananası Mahallesi bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menemen
|13:30 - 15:00
|Yahşelli Mah. 6315-6333 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Narlıdere
|09:00 - 16:00
|Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ödemiş
|10:00 - 18:00
|Kerpiçlik Mahallesi bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seferihisar
|09:00 - 17:00
|Seferihisar Kavakdere Mah. Kavakdere Caddesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selçuk
|09:00 - 17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tire
|09:00 - 17:00
|Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Torbali
|09:00 - 17:00
|Pancar Mah. Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli caddeleri, 6918, 6919, 6700, Menekşe, Karanfil sokaklar ve İZBAN istasyon civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Urla
|09:00 - 17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/