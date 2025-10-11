GDZ Elektrik, 12 Ekim Pazar günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

12 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/

Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr

