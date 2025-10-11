Şirket, bu çalışmanın hizmet kalitesini yükseltmeye ve bağlantı hızını artırmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde planlı bakım yapılacak

Turkcell Superonline’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Manisa, Aydın, İzmir, Uşak, Denizli ve Kütahya illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

Planlı çalışma 12 Ekim Pazar günü saat 01.00 ile 06.30 arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte bazı kullanıcılar kısa süreli bağlantı kopmaları veya yavaşlama yaşayabilir.

17 ilçede etkili olacak

Açıklamaya göre internet ve ses hizmetlerindeki kesintiler Manisa’nın 17 ilçesinin tamamında hissedilecek. Etkilenecek ilçeler şöyle:

Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, Gördes, Demirci, Ahmetli, Selendi, Köprübaşı ve Sarıgöl.

Amaç: daha güçlü ve kesintisiz bağlantı

Turkcell Superonline, altyapı yenileme çalışmalarının kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla sürdüğünü belirtti. Şirket, abonelere planlı kesinti duyurularını resmî web sitesi ve müşteri iletişim kanallarından takip etmeleri çağrısında bulundu.