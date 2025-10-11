AYDEM Elektrik, 12 Ekim Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

12 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Tarih / Saat Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ortaca 12.10.2025 09:00 – 12.10.2025 12:00 Beşköprü ve Arıkbaşı Mahalleleri: Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi Planlı bakım çalışması
Bodrum 12.10.2025 15:00 – 19:30 Cevat Şakir Mah.: İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (bir kısmı), Cafer Paşa Cd. (bir kısmı), Büyük İskender Cd. (bir kısmı), Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Saldır Şeyh Cd. (bir kısmı), Halilim Sk., Çökertme Sk., Aspat Sk., Kaktüs Sk., Sabırlık Sk., Şebboylum Sk., Kazancı 1 Sk., Zerdali Sk., Fire İncir Sk., Mandalin Sk., Pomelen Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk. (bir kısmı), 1501. ve 1521. Sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe 12.10.2025 14:00 – 17:00 Orhaniye Mahallesi’nin bir kısmı (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) Planlı bakım çalışması
Merkez (Menteşe) 12.10.2025 14:00 – 17:00 Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç Küme Evleri) – Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin Küme Evleri) Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye 12.10.2025 12:00 – 16:00 Patlangıç Mah.: Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sokaklar (1–17 arası), MUSKİ su deposu çevresi Yatırım tesis devreye alma
Milas 12.10.2025 09:00 – 17:00 Baharlı, Bahçeköy mahalleleri geneli; Koru, Akyol, Beçin mahallelerinin bir kısmı; Milas-Bodrum Havalimanı ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer 12.10.2025 09:00 – 15:00 Bayırköy Mah. merkez mevkii Yatırım tesisi devreye alma
Dalaman 12.10.2025 14:00 – 18:00 Altıntaş Mah.: Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve 1, 2, 3, 8 Sk.; İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7 ve 14 Sk., Doğa Park Evleri çevresi Planlı bakım çalışması
Marmaris 12.10.2025 10:00 – 16:00 Hisarönü Mah. Merkez mevkii geneli Bakım çalışması
Ula 12.10.2025 10:00 – 16:00 Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı Bakım çalışması
Yatağan 12.10.2025 10:00 – 16:00 Hacıbayramlar, Hacıveliler, Kırıkköy mahallelerinin tamamı Bakım-onarım çalışması
Kavaklıdere 12.10.2025 14:00 – 17:00 Yeni Mah. Yayla ve Hacigeç mevkileri Bakım-onarım çalışması

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 12 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

