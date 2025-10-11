Şirketten yapılan açıklamaya göre, kısa süreli internet ve ses hizmeti kesintileri yaşanabilir.

Kısa süreli kesintiler yaşanabilir

Superonline tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Her ne kadar resmi açıklamada Muğla ismi geçmese de, çalışmanın Ege Bölgesi geneline yayılması nedeniyle Muğla’daki kullanıcıların da internet bağlantısında kısa süreli yavaşlama veya kopma yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Muğla genelinde bağlantı sorunları olabilir

Planlı bakım çalışmasının 12 Ekim Pazar günü saat 01.00 ile 06.30 arasında yapılacağı açıklandı.

Kesintiden Muğla’nın 13 ilçesinin tamamının etkilenme ihtimali bulunuyor:

Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan.

Amaç: hizmet kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, yapılan altyapı güncellemeleriyle birlikte bölgedeki bağlantı kalitesini ve hızını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kullanıcılara, kesinti süresince sabırlı olmaları ve gelişmeleri Superonline’ın resmi internet sitesi ile müşteri hizmetleri kanallarından takip etmeleri tavsiye edildi.