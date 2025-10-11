Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde kısa süreli internet ve ses hizmeti kesintileri yaşanacak.

Kısa süreli kesintiler yaşanabilir

Turkcell Superonline açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Bu kapsamda yapılacak planlı bakım çalışması 12 Ekim Pazar günü 01.00 ile 06.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Uşak genelinde etkili olacak

Planlı bakım kapsamında internet kesintileri Uşak merkez ve 5 ilçesinde etkili olacak.

Etkilenecek ilçeler: Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey ve Merkez Uşak.

Amaç: daha kaliteli ve kesintisiz bağlantı

Superonline, bu altyapı çalışmasının bölgedeki internet hızını ve bağlantı kalitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi. Şirket, abonelere planlı kesinti süresince bağlantı sorunları yaşanabileceğini hatırlatarak, gelişmeleri resmî internet sitesi ve müşteri iletişim kanallarından takip etmeleri çağrısında bulundu.